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廣東職校沒老師 上課2個月看電視 700學生集體退學

中國新聞組╱北京26日電
廣東清遠市德聖職校開學兩個月，學生天天在教室看電視，上網課。(取材自廣州日報)
廣東清遠市德聖職校開學兩個月，學生天天在教室看電視，上網課。(取材自廣州日報)

廣東省清遠市一所職業學校近日被爆「沒老師上課」，學生開學近兩個月仍在教室看電視上網課，引發近700名新生集體退學要求退費；並質疑學校1年新生增長超過2倍，卻師資嚴重不足，「明顯是只顧賺錢」。校方則辯稱，老師沒到教室授課是響應「數字化教學（數位化教學）」，並非師資不足。當地教育局已要求該校整改，並處理退學、退費事宜。

廣州日報報導，清遠市德聖健康職業技術學校2023級新生開學一個多月了，家長最近發現，開學一個多月，學生上課時竟然沒有老師到場，而是學生自行在教室上網課：「一個老師教七個班，怎麽教得了東西，學得了東西呢？（聽說）原本是沒想到收了這麽多學生，後來收了這麽多，感覺（學校）只是為了賺錢。」

多名學生證實沒有老師上課，兩位護理科新生稱：「很無語，學校說是為了響應數字化教育，就是看電腦螢幕上課。」

據報導，德聖職校超額招生逾1600人，因為沒有老師上課，因此近日有大批家長到校要求退費退學。校內「公告欄」貼了一份「已退費、退學學生名冊」，截至21日達698人，他們一次性繳費總額為3500元至2萬5000元(人民幣，下同，約480至3430美元)不等，但多數被扣掉了部分費用。

查詢2023年招生簡章，德聖職校計畫招生2640人，實際報到2968人，每個班級人數都在70人以上，最多一個班居然有88人。該校2022年新生報到數為954人，短短一年間，竟增長逾2倍。

目前當地教育局已介入處理學生退學、退費、轉校的問題，也將對校方超收的情況祭出懲處。

廣東清遠市德聖職校超額招生逾1600人。(取材自廣州日報)
廣東清遠市德聖職校超額招生逾1600人。(取材自廣州日報)

教育局

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