中國除夕不放假 網友不爽：乾脆送給南韓

中國2024年春節的除夕並未明定休假，引發民眾不滿。圖為中國2023年1月26日，遊客春節期間在重慶磁器口古鎮遊覽。（中新社）

中國國務院 辦公廳日前宣布2024年的節假日休假安排，春節假期雖然有8天，較往年要多上一天，但並未列入除夕當天，引起不少爭議，網友不少憤而表示「乾脆把除夕送給南韓 」，官方則強調「大家不能錯怪法定節假日安排和調休」，主要在於帶薪年休假制度落實不到位。

中國國務院的官方雖然明文「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（2月9日）休息」，而假期8天也相對比較長，但是對於將除夕放假權給用人單位，不少網友感到生氣，甚至直言乾脆「把除夕給南韓吧」，還有許多網友表示「支持南韓申遺春節」。

中國發改委則在微博 上發文強調，「之所以大家仍然覺得假期不夠、獲得感不強，主要還是帶薪年休假制度落實不到位，大家不能錯怪法定節假日安排和調休了。」

對於假期該怎麼放，輿論具有高度爭議。官媒環球時報前總編胡錫進在微博表示，「明年的春節假期實際延長到了9天，它是史上最長的一個春節假期」。他還解釋，從2015年開始，大年三十成了公共假日，春節從休到初七改為休到初六，明年又調了回去，加上多借了初八這一天，「但是國家顯然並不打算重新讓年三十成為工作日」，才有上述鼓勵除夕休息的文件。

官媒中新社旗下「國是直通車」則發文指出，此次官方對除夕的說法，「實質上就是宣導企事業單位在保障基本運行的前提下，能放則放」。文章強調，中國現行總假期天數在國際上處於「中等偏上」水平。大家仍然覺得假期不夠，主要還是帶薪年休假制度落實不到位，「這次通過鼓勵用人單位將除夕放假納入帶薪年休假安排，就是一次探索」。

據中國2013年修訂的《全國年節及紀念日放假辦法》，現有全體公民放假的節日7個，共放假11天。其中春節3天（農曆正月初一、初二、初三），「十一」3天（10月1日、2日、3日），元旦、清明節、勞動節、端午節、中秋節各1天。另外，周末休息104天，帶薪休假則是5到15天。