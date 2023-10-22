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杭州豪宅2棵橄欖樹上架 原價300萬14.7萬起拍

中國新聞組／北京22日電
標的物長青橄欖樹。（取材自潮新聞）
標的物長青橄欖樹。（取材自潮新聞）

阿里拍賣平台近日上架了比較獨特的拍品--兩棵長青橄欖樹，將單獨進行司法拍賣。根據拍賣信息，這兩棵樹大有來頭，是杭州頂級豪宅雲棲玫瑰園香頌苑後花園內的樹木，起拍價14.7萬（人民幣，下同，約2萬人民幣），評估價21萬。據了解，兩棵樹前房東因公司上市對賭失敗導致名下資產被處置。

這兩棵樹所在的房產，正是今年8月2日通過司法拍賣二拍成交價7470.4萬的雲棲玫...
這兩棵樹所在的房產，正是今年8月2日通過司法拍賣二拍成交價7470.4萬的雲棲玫瑰園法式合院。（取材自錢江晚報）

錢江晚報報導，這兩棵樹所在的房產，正是今年8月2日通過司法拍賣二拍成交的雲棲玫瑰園法式合院，評估價高達1.156億元，最終由雲棲玫瑰園業主「撿漏」拿下，成交價7470.4萬，折合單價約12.13萬/㎡。

此前，一名前房主的朋友曾表示，兩棵名貴樹木是指外庭院的兩株橄欖樹，都是從巴西運過來的，價值約300萬。當時，這套房產拍賣公告中明確：此次拍賣不包含花園內兩棵名貴樹木。

正是因為價格高昂，這兩個常青樹一度影響這套房源的成交。一位資深豪宅經紀人表示，這套房產去年在法拍平台掛牌前，曾有意向客戶二手買下，但當時因為院子裡的兩棵橄欖樹，買賣雙方價格存在爭議最終不了了之。

兩棵長青橄欖樹將於11月1日正式開拍，截至發稿，暫未有競買人報名。當初300萬買入，如今司法拍賣起拍價只有14.7萬，評估價也只有20萬，折價數十倍拍賣，能否順利成交引發關注。

拍賣 房東 巴西

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