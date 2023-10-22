中國獨有「荒漠貓」 首度現身四川達古冰川

紅外線相機拍攝到的荒漠貓影像。（中新網／達古冰河管理局供圖）

四川達古冰川 管理局人員近日在整理達古冰川保育區內紅外線相機攝得影像紀錄時，發現「一隻大貓」從鏡頭前緩緩走過，經確認，這隻大貓為國家一級重點保護野生動物──荒漠貓。荒漠貓是中國特產貓類，與大熊貓齊名。此次在保護區內首次拍到野生荒漠貓的珍貴影像，具有很大學術意義。

據快科技報導，荒漠貓是食肉目貓科貓屬哺乳動物，體形較一般家貓大，四肢略長，身長約60至80厘米（公分），尾長約23至35厘米，體重約4至8公斤，耳端生有一撮短毛。身體背部呈現棕灰或沙黃色，背中線不明顯，尾末梢部有數個黑環，尖部黑色。

影音來源：YouTube@sifan-fun

荒漠貓是中國特有物種，分布於甘肅 、陜西、青海、四川、寧夏等地，棲息在海拔3000米的高山森林、荒漠及草原邊緣地區，屬於國家一級重點保護野生動物，主要捕食草原、沙漠中的鼠兔、鼢鼠等小型嚙齒類動物，有時也吃鳥類和蝙蝠，是夜行性動物。

荒漠貓是中國特有的兩種肉食動物之一，另一種就是大熊貓；兩個物種在在2022年IUCN新發布的標準裡，皆屬易危級。據估計，荒漠貓的成熟個體數量少於1萬，而且種群數量在10年內可能會下降10%。全世界動物園 中只有西寧動物園有8隻展出。

紅外線相機拍攝到的荒漠貓影像。（中新網／達古冰河管理局供圖）

另據中國新聞網報導，四川達古冰川管理局近日在古冰川保護區內進行大中型獸類調查工作，在保護區哈都措、昌德溝區域拍到了荒漠貓的珍貴影像，這是保護區內首次拍到野生荒漠貓，具有很大學術意義。

報導稱，荒漠貓的出現，表明達古冰川保護區食物鏈的完整性和多樣性，詮釋保護區生物多樣性的保護成效，表明保護區生態環境正在持續向好發展。