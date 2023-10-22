林徽因住過 福州舊居將活化利用 有專人看護

林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)

近日，美國賓州大學將向中國著名建築學家林徽因 頒發遲到的建築學士學位一事引發國內媒體關注。澎湃新聞報導，林徽因的家鄉福州近期也藉勢打出「林徽因牌」，將對林氏舊居活化開發。

根據福州日報微信 公眾號21日消息，林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過主管部門審批。這棟喚醒林徽因「福州記憶」的老建築將進行活化利用。

林徽因祖籍福州，稱為「福州最美的女兒」。她1904年出生在杭州，其後，輾轉居住於杭州、上海、北京、天津等地，還赴海外多國遊學。林徽因的一生唯一一次回到故鄉福州，便是在1928年8月，婚後不久回福州探望母親。而那次回鄉，林徽因便居住在可園。

可園建於1928年前後，為英式建築，由兩棟建築組成，均為紅磚砌築的三層磚木結構公寓。西樓佔地540平方米，東樓佔地300平方米。院落呈啞鈴形，大門為石庫門式，位於外樓前院，現為未定級文物點。

據報導，可園曾由居民租住，現已移交福州名城保護開發有限公司，並裝有攝影機等保全設備，有專人進行看護。

近年來，隨著林徽因在多領域的成就獲得認可，對她的紀念也透過不同方式在海內外重現。例如，紐約時報 2018年4月在其訃聞專欄中出刊發了一篇60年前的「舊」訃聞。這篇報導講述的是林徽因的訃聞和其一生的故事。