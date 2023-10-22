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林徽因住過 福州舊居將活化利用 有專人看護

中國新聞組／上海22日電
林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)
林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)

近日，美國賓州大學將向中國著名建築學家林徽因頒發遲到的建築學士學位一事引發國內媒體關注。澎湃新聞報導，林徽因的家鄉福州近期也藉勢打出「林徽因牌」，將對林氏舊居活化開發。

根據福州日報微信公眾號21日消息，林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過主管部門審批。這棟喚醒林徽因「福州記憶」的老建築將進行活化利用。

林徽因祖籍福州，稱為「福州最美的女兒」。她1904年出生在杭州，其後，輾轉居住於杭州、上海、北京、天津等地，還赴海外多國遊學。林徽因的一生唯一一次回到故鄉福州，便是在1928年8月，婚後不久回福州探望母親。而那次回鄉，林徽因便居住在可園。

可園建於1928年前後，為英式建築，由兩棟建築組成，均為紅磚砌築的三層磚木結構公寓。西樓佔地540平方米，東樓佔地300平方米。院落呈啞鈴形，大門為石庫門式，位於外樓前院，現為未定級文物點。

據報導，可園曾由居民租住，現已移交福州名城保護開發有限公司，並裝有攝影機等保全設備，有專人進行看護。

近年來，隨著林徽因在多領域的成就獲得認可，對她的紀念也透過不同方式在海內外重現。例如，紐約時報2018年4月在其訃聞專欄中出刊發了一篇60年前的「舊」訃聞。這篇報導講述的是林徽因的訃聞和其一生的故事。

對於這麼做的原因，紐約時報解釋稱，是因為自1851年創刊以來，該報的訃聞一直以白人男性為主。此舉是為了彌補當年因「性別歧視」造成的遺憾。

林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)
林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)
林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)
林徽因居住過的可園，建築保護修繕方案已通過福州主管部門審批。(取材自福州新聞網)

林徽因 紐約時報 微信

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