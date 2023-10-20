深度1500米 南海明代沉船遺址 出土大量景德瓷器

從沉船遺址提取出的琺華瓶、執壺。（新華社）

中國首次在1500米深海發現明代沉船遺址。國家文物局19日發布南海西北陸坡一號、二號沉船遺址最新考古進展指出，該遺址位於海南省三亞市東南約150公里海域。通過「深海勇士 」號載人潛水器水下調查等探測，提取出水瓷器、陶器、原木等近580件（套），是古絲路交流及南海開發史的重要見證，也標誌著中國深海考古達到世界先進水平。

來源：TouTube

文匯報報導，國家文物局表示，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址發現於2022年10月，2023年5至6月、9至10月，研究人員透過海洋物理探測和載人潛水器水下調查相結合的方法，確認了兩處沉船的分布範圍和遺物分布情況，並對兩處沉船進行了三維攝影拼接及激光掃描等資料記錄工作。

南海沉船遺址考古取得新進展。（新華社）

研究人員宋建忠介紹，南海西北陸坡一號沉船遺址所處水深約1438米，沉船核心區為船體和大量陶器、瓷器、鐵器等船載物品，長約37米、寬約11米，可見10個分艙，堆積高達3米，目前已提取出水陶器、青花、青釉、青白釉、白釉、紅綠彩、琺華、單色釉、素三彩等器物540餘件（套），沉船年代大致為明正德年間（公元1506—1521年），船貨以景德鎮窯瓷器為主，推測是從福建或廣東出發，前往馬六甲等貿易中轉站的民間商船。

南海西北陸坡二號沉船遺址所處水深約1527米，發現大量排列整齊、碼放有序的原木堆積，南北長約21米，東西最寬約8米。目前已提取出水原木、瓷器、陶器、蠑螺殼、鹿角等遺物30餘件，沉船年代大致為明代弘治年間（公元1488—1505年），推測是從馬六甲等貿易中轉站，運載烏木等貨物，返航中國的民間商船。

南海博物館的工作人員正在對文物進行清理、修復。（新華社）