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深度1500米 南海明代沉船遺址 出土大量景德瓷器

中國新聞組／北京20日電
從沉船遺址提取出的琺華瓶、執壺。（新華社）
從沉船遺址提取出的琺華瓶、執壺。（新華社）

中國首次在1500米深海發現明代沉船遺址。國家文物局19日發布南海西北陸坡一號、二號沉船遺址最新考古進展指出，該遺址位於海南省三亞市東南約150公里海域。通過「深海勇士」號載人潛水器水下調查等探測，提取出水瓷器、陶器、原木等近580件（套），是古絲路交流及南海開發史的重要見證，也標誌著中國深海考古達到世界先進水平。

來源：TouTube

文匯報報導，國家文物局表示，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址發現於2022年10月，2023年5至6月、9至10月，研究人員透過海洋物理探測和載人潛水器水下調查相結合的方法，確認了兩處沉船的分布範圍和遺物分布情況，並對兩處沉船進行了三維攝影拼接及激光掃描等資料記錄工作。

南海沉船遺址考古取得新進展。（新華社）
南海沉船遺址考古取得新進展。（新華社）

研究人員宋建忠介紹，南海西北陸坡一號沉船遺址所處水深約1438米，沉船核心區為船體和大量陶器、瓷器、鐵器等船載物品，長約37米、寬約11米，可見10個分艙，堆積高達3米，目前已提取出水陶器、青花、青釉、青白釉、白釉、紅綠彩、琺華、單色釉、素三彩等器物540餘件（套），沉船年代大致為明正德年間（公元1506—1521年），船貨以景德鎮窯瓷器為主，推測是從福建或廣東出發，前往馬六甲等貿易中轉站的民間商船。

南海西北陸坡二號沉船遺址所處水深約1527米，發現大量排列整齊、碼放有序的原木堆積，南北長約21米，東西最寬約8米。目前已提取出水原木、瓷器、陶器、蠑螺殼、鹿角等遺物30餘件，沉船年代大致為明代弘治年間（公元1488—1505年），推測是從馬六甲等貿易中轉站，運載烏木等貨物，返航中國的民間商船。

南海博物館的工作人員正在對文物進行清理、修復。（新華社）
南海博物館的工作人員正在對文物進行清理、修復。（新華社）

專家表示，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址保存相對完好，文物數量巨大，年代比較明確，不僅是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現，再現了明代中期海上貿易的繁盛景象，是中國古代海上絲綢之路貿易往來與文化交流的重要見證，為航線航路、海洋貿易和文化交流等研究提供了重要的實物資料，有助於深入探索和充分理解古代海上絲綢之路的雙向流動，對闡釋中國海洋文明特質，推動文明比較研究具有重要意義。

從沉船遺址提取出的琺華罐。（新華社）
從沉船遺址提取出的琺華罐。（新華社）
從沉船遺址提取出的琺華梅瓶。（新華社）
從沉船遺址提取出的琺華梅瓶。（新華社）

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