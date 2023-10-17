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微博百萬大V將秀「實名」 再也不能躲在「代號」後批評時政

中國新聞組／北京17日電
新浪微博近期向擁有一百萬粉絲以上的用戶，發出將在10月底前要求「前台實名制」的通知。(路透資料照片)
新浪微博近期向擁有一百萬粉絲以上的用戶，發出將在10月底前要求「前台實名制」的通知。(路透資料照片)

新浪微博近期向擁有100萬粉絲以上的用戶發出要求，10月底前將實施「前台實名制」，屆時，有影響力的大V用戶姓名、職業及IP位置會一覽無遺，黨政軍等時政類新聞成為網路審核重點。受消息影響，微博等多支網路股票急跌，有用戶更直指「有些大V會消失」。

自由亞洲電台報導，網信辦官方微信公眾號「網信中國」7月發布「通知」，為加強「自媒體」管理，有效防止「自媒體」假冒仿冒行為。近期有大V用戶收到「微部落格服專員」的通知，「為進一步落實自媒體用戶管理規定，100萬粉絲以上的自媒體帳號需要在10月底前進行前台實名，全網所有平台統一執行。以微博為例，需要將您的真實姓名在您的微博資料頁上公開展示。提前同步您知曉。」

通知表示，以個人日常生活分享為主的領域帳號，例如美食、美妝等領域不受此實名要求影響，但時政、財經、娛樂等領域帳號必須實名。

擁有350多萬粉絲的微博網名「洪榕」14日發文說，今年月底前，100萬粉絲的自媒體帳號前台展示真實姓名；到今年12月份，50萬的自媒體帳號前台展示真實姓名；10萬的自媒體帳號在後台完成實名認證後，要在前台展示職業資訊。

上述消息傳出後，各網路平台股急插，微博半日跌4.02%至95.4元；嗶哩嗶哩跌2.59%至105.2元；快手跌1.5%至62.45元；知乎跌2.79%至16元。

報導指出，網路評論人士畢鑫指出，當局此舉是為了維持政權穩定：「對他的政權有影響的，他要實名制，對他經濟有影響不能實名制，某些個人暴力行為，不能實名制。從2011年提出的後台實名制前台自願，發展到現在前、後台全都實名。在這種情況下，電信詐騙，網絡誹謗等並沒有減少，反而增加了。個人信息被非法利用增加了很多。」

畢鑫說：「前後台都要實名，這就讓我聯想到網路舉報，那就基本上沒有人敢舉報了。」

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