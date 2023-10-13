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催生政策失效 中國去年出生956萬人 2孩不到4成

中國新聞組／北京13日電
2022年全中國出生人口956萬人，是自1949年有紀錄以來的最低數字。(新華社)
2022年全中國出生人口956萬人，是自1949年有紀錄以來的最低數字。(新華社)

中國國家衛生健康委12日發布統計公報指出，2022年全中國出生人口956萬人，是自1949年有紀錄以來的最低數字；其中2孩占比為38.9%、3孩以上占比僅15.0%。學者分析指出，這顯示中國近年的催生政策並未明顯奏效，且預估2023年出生人口可能低於900萬。學者警告，出生率下降導致的政府財政收入下降、債務增加，中國將未富先老，經濟發展放緩。

國家衛健委發布的「2022年我國衛生健康事業發展統計公報」內容還包括，2022年全國出生人口性別比111.1；2022年全國孕產婦產前檢查率97.9%，產後訪視率96.5%；相較於2021年均有提高。據全國婦幼健康監測，2022年，全國5歲以下兒童死亡率千分之6.8，嬰兒死亡率千分之4.9，全國孕產婦死亡率為萬分之1.57。

統計公報指出，2022年全國醫療衛生機構總診療人次為84.2億人次，與2021年基本持平：全國中醫類醫療衛生機構總數8萬319個，較2021年增加2983個，總診療人次12.3億人次，比2021年增加0.2億人次。

中國2022年人口數為14億1175萬人，較2021年底減少85萬人，這是中國61年以來第一次出現人口負成長。

第一財經此前報導，中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰曾表示，中國新生兒人口數量近5年內下滑約40%，預計2023年出生人口數約為700萬至800多萬。現階段，育齡女性生育力堪憂，這包括：育齡女性數量的進一步減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。人口學專家何亞福認為，2023年出生人口低於900萬很有可能，但低於800萬的可能性不大。

每日經濟新聞此前引述中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新在一場會議上表示，中國已經成為全球生育率最低的國家之一，人口負增長的趨勢還會延續到本世紀七、八十年代，積攢了30年的人口負增長能量需要釋放。

2022年，中國總和生育率為1.2，人均預期壽命已經超過78歲。中國已經從一個「養小為主」的社會，轉變成了「養老為主」的社會，2073年，老年撫養比將達到102，即每100個勞動力對應102個老人。

美國之音報導，中國2022年的出生人口下降了10%，達到有紀錄以來的最低水平，顯示儘管中國政府正試圖採取一系列措施鼓勵生育，人口失衡仍令人憂心。中國出生率下降導致國內人口統計學家發出警告，中國將未富先老。由於醫療和福利成本飆升導致政府的財政收入下降，債務增加，中國的經濟發展將因此放緩。

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