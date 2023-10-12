「佛山電翰」一夜暴紅 全網跟他學甩手 抖音點擊量2.7億次

「佛山電翰」被指其側顏與藝人張翰相似度較高。（取材自海報新聞）

近日，外形酷似藝人張翰的「佛山電翰」，其甩手動作在網路上引發全民模仿熱潮。魔性的薩克斯音樂加上整齊劃一的動作，一時間各行各業網友們爭相跟著他學甩手，各地各種版本「分翰」紛紛申請出戰。「佛山電翰」因此一夜暴紅，該版本的全網甩手挑戰在抖音 點擊量高達2.7億次。

海報新聞報導，現在網路上已出現不同版本「佛山電翰」，食堂版、掰玉米版、學習版……甚至軍隊、警察、消防也加入進來。網友們直呼，聽著這魔性的音樂吃飯、學習、工作，根本停不下來。不得不說「佛山電翰」太讓人上頭，聽到音樂不自覺地就開始動起來，大家都在各行各業展現出自己的風采。

「佛山電翰」是個什麼梗？自10月9日以來，抖音部落客「佛山電翰」在直播間展示了他在佛山一家普通工廠車間打螺絲的工作環境，他和工廠的小夥伴一起拍攝視頻，一邊進行工作一邊直播。由於他的側顏與張翰相似度較高，明星臉加上精心設計的髮型，吸引許多網友的目光，其視頻快速傳播開來。

在直播間「佛山電翰」扭螺絲扭得是汗流浹背，網友們看得津津有味。有網友留言：「看著他日復一日汗流浹背地工作著，命運的齒輪開始轉動，對他來說這就是意義。」不少人說，透過觀看他的直播，獲得快樂和積極的心態，以及「平凡的工作也能做出自己的價值」的療癒感。

各行各業網友們爭相跟著「佛山電翰」學甩手。（取材自海報新聞）

也有網友分析，「佛山電翰」的走紅有一定的偶然性，但也有其必然性。他的甩手動作簡單易學，而且極具個性，符合大眾的審美口味；加上那首充滿激情與動感的BGM為視頻注入了靈魂，讓人一聽到旋律就能想到「電翰」的動作。

也有人對「佛山電翰」的甩手舞動作表示不理解，並質疑他只是一個模仿明星的網紅，他發的第一個短片就是模仿張翰在電視劇中的一個梗，這為他建立了流量基礎。更有人認為他過於注重表演和博取觀眾歡心，而忽略了工作效率和品質。

對此，「佛山電翰」回應表示，「我覺得任何工作都值得被尊重和肯定。希望大家能在我這裡獲得快樂開心和積極向上的生活態度。我們是廠裡的兼職，車間是比較自由的，平時手裡擰的是椅子升降器的底盤，是正常出貨的，直播是允許的，不會影響實際工作。」

不過據快科技10月11日報導，「佛山電翰」表示，直播的這兩個月期間，自己暴瘦了20斤，近日剛做完體檢，醫師建議他多休息，所以他決定暫時停播，他會趁停播的這段時間進行自我沉澱、學習。