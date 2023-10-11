「別叫窮哭慘」 人民日報雞湯文惹眾怒

「人民日報」客戶端發文，「盡量不要說煩死了、累死了，不要叫窮」，引來網民質疑和批評。（取材自網易號「三色」）

中共 黨報「人民日報」日前發「雞湯文」，呼籲民眾盡量不要說帶有負面情緒的話，不要「叫窮、不要跟別人訴苦」，此番言論引來網友的質疑與指責。有網友調侃，「餓著肚子的必須說吃飽了，工作12個小時得說我還能再幹12小時，沒衣服穿得說怕熱所以不穿，快渴死了得說不喝水」。

自由亞洲電台報導，「人民日報」日前在其客戶端「每日閱讀」專欄發文呼籲民眾不要抱怨生活，「盡量不要說煩死了、累死了、完了這樣的詞彙。叫窮、哭慘，把自己的苦難跟別人講，不但得不到幫助，還被人輕視，而且愈講愈走不出來」。還說，「要多說沒事、問題不大、可以搞定、一切都會好的。語言是有能量的，也會提升運勢。要記住，語言是有力量的！留一句'我很好，與過去的不好和解，你將越來越順」。

對此，有網友在下面留言，「語言真有力量的話，有些人早就飛升（升官）了」。

一名湖南居民認為，「人民日報」在「文革」時期說假話、大話和空話，現在又要求民眾不要抱怨日子過得不好，這違背了基本倫理和常識。

不過也有網友懷疑文章的真實性，由於此前人民日報專欄也曾遇過網友惡搞，傳播不和時宜的「雞湯文」引發討論，因此有網友特地去尋找原文，「鑑定為假，人民日報沒有推送過這篇」、「找不到官媒原文，就一堆微博 截圖轉發，每張截圖排版都不一樣」、「沒有證據，就別瞎傳播」。