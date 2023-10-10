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碧桂園境內債獲展延 境外債啟動重組

記者黃雅慧／綜合報導
碧桂園在境內債獲延展後，準備著手面對境外債的問題。(路透)
碧桂園在境內債獲延展後，準備著手面對境外債的問題。(路透)

在中國境內債處理告一段落後，碧桂園正準備處理境外債，並委託華利安諾基、中金公司協助處理境外債務重組事宜；並考慮於近日公布債務重組計畫。

綜合財聯社、澎湃新聞報導，碧桂園9日有6680萬美元票據利息到期，分別為明年4月到期、票面息6.5%的票據，和2026年4月到期、票面息7.25%的票據。若碧桂園未能9日付息，仍有30日寬限期。

彭博報導，知情人士稱，碧桂園債權人一直在與幾家財務顧問磋商，分別尋求於碧桂園進行可能的境外債務重組之前組建債務重組特設小組。參與私下會談的知情人士稱，PJT Partners Inc.和Moelis & Co.在與多位債權人磋商，但債權人尚未作出決定。據彭博匯總數據，碧桂園有110億美元未償境外債券

碧桂園9月26日發布半年報稱，集團將考慮採取債務管理措施，以應對其餘自2023年6月30日起12個月內到期的境外債務。事實上，自今年8月兩筆境外債利息跳票開始，碧桂園持續對自身債務進行管理。

澎湃新聞報導，有投資人8日表示，未收到「碧桂園8% N20240127」的票息。該票據於2018年9月28日上市，將於2024年1月27日到期，每年3月27日、9月27日付息。該只債券利率為8%，當前餘額為9.65億美元，此次應支付利息約3860萬美元，該檔債券有30天的支付寬限期。

碧桂園在9月曾在寬限期內支付兩筆美元債票息。知情人士指出，碧桂園已支付應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息。兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。上述兩筆美元債券分別為碧桂園4.2% N20260206和碧桂園4.8% N20300630，發行規模均為5億美元，到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日。

碧桂園在8月10日公告中首次透露預期上半年錄得虧損，同時表態將積極化解階段性流動壓力；隨後在8月13日，碧桂園公告宣布擬召開債券持有人會議，並公布11檔境內公司債券自8月14日停牌。目前碧桂園旗下9支境內債券已全部成功展期，分別為16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16騰越02及20碧地04。境內債處理暫時獲緩解。

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