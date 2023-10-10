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旅遊掛急診過夜「護士幫你看行李」 博主教省錢挨轟

中國新聞組／綜合報導
有網友利用急診室資源過夜，引發批評。此為示意圖，急診室醫護在為患者檢查。(中新社)
有網友利用急診室資源過夜，引發批評。此為示意圖，急診室醫護在為患者檢查。(中新社)

近日，一博主發帖稱，旅遊訂不到房間，可以到醫院急診室掛號留宿，引起網友砲轟。對此，醫師表示，這不僅是醫療資源的浪費，還會造成急診搶救功能混亂。

九派新聞報導，網傳截圖顯示，一位博主自創旅遊超省錢過夜小妙招。他強調，三甲醫院等大醫院就是五星級酒店，有貼心的服務，還有舒服的躺椅。

其稱，晚上10時後到醫院急診掛號。就診前，先去衛生間洗漱。就診時再謊稱自己有些氣喘和咳嗽，讓醫生開吸氧，不必開藥。共花費30元就能在醫院躺椅上過夜，護士會幫忙看管行李。

這篇帖文一經發出，便遭到一眾網友聲討。許多人在評論區留言：「這是在引導別人占用醫療資源」「夜間急診只會讓你感慨生命脆弱，人生無常。在這里蹭休息區，坐得住嗎？」、「這些人為了流量真無恥」。還有人說：「且不說需要醫生判斷病情，一晚上不停接收各種病人，還有各種儀器的聲音，各種疼痛慘叫，燈光照得如同白晝，讓你去你都不會去的。」

據報導，浙江台州市第一人民醫院副院長王東升表示：「醫院急診室每天的人員進出頻繁，搶救的床位是相當緊張的資源，它是為有需要的傷病員服務的。有些患者連一張床位都找不到，直接鋪一張墊子躺在地上睡覺。」他說，「一個身體健康的人到急診掛號留宿，搶奪患者需要的資源，這不僅是醫療資源的浪費，還會造成急診搶救功能上的一種混亂，這是萬萬不行的。」

網友發表的醫院住宿省錢文章。(取材自九派新聞)
網友發表的醫院住宿省錢文章。(取材自九派新聞)

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