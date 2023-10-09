江歌母將帶貨支撐維權和養老 網友力挺

江歌媽媽江秋蓮已成立傳媒公司，近日發布視頻稱將直播帶貨。 （取材自澎湃新聞）

江歌媽媽江秋蓮近日發布視頻稱將直播帶貨，她表示以目前身體狀況，無法進行高強度工作，同時需要一份工作來維持自己的經濟現狀並支撐維權之路和養老問題。但卻有不少網民指責江秋蓮利用女兒江歌開直播，「這是利用網友對她的憐憫賺錢嗎？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，2016年11月3日凌晨，中國女留學生 江歌在日本 東京中野區公寓因替同住的女室友劉鑫擋住她的前男友陳世峰而被殺害，至今已將近七年了。

江歌媽媽江秋蓮日前發布影片稱將直播帶貨。天眼查App 顯示，今年5月，由江秋蓮全資持股的青島胡楊樹文化傳媒有限公司成立，其法定代表人、執行董事兼經理均為江秋蓮，註冊資本10萬元，經營範圍包括組織文化藝術交流活動、食品互聯網銷售、互聯網銷售、日用百貨銷售、酒類經營等。

對於將直播帶貨遭到網民指責，江秋蓮稱，「對網友的陪伴報以感謝，無論您是支持還是不支持，只要不是惡語相向，都感激您的陪伴。」

事實上，這不是江歌媽媽第一次表達想要直播帶貨的意願。

2021年1月11日，江秋蓮在接受媒體采訪時表示：「我現在要賺錢養活自己，你們支持我做直播帶貨嗎？」隨後，「江歌媽媽考慮做直播賺錢」話題引發網友們的熱烈討論。

有網友表示支持：「生活不會停止，希望江媽媽能好好生活」、「憑本事賺錢，自己活好了才能讓惡人受到應有的懲罰」、「就是要帶貨，氣死那些黑粉」。

也有人表示擔憂，指直播帶貨面向的群體十分廣泛，江歌媽媽在直播的過程中稍有不慎就有可能被不喜歡的人大做文章，這會給江歌媽媽帶來輿論風險。