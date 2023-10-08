我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

大實話？ 專家：黃金周調休初衷好 但手上沒錢怎麼消費

中國新聞組／北京8日電
十一黃金周，夜間出遊的旅客達到4.16億人次。圖為遊客在廣西南寧市三街兩巷觀看演出。(新華社)
十一黃金周，夜間出遊的旅客達到4.16億人次。圖為遊客在廣西南寧市三街兩巷觀看演出。(新華社)

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲表示，十一假期等調休的初衷是好的，但有收入才有消費，大家手上的錢沒增加，單純討論消費意義不大，現在應以增加收入為主，應鼓勵大家多努力一點。有網民認為「專家這次說了大實話」，政府想辦法讓老百姓花錢的同時也應為民眾增加收入；也有人吐槽就算賺到錢也馬上調休被逼消費，只是全民被政府割韭菜。

金融界報導，針對黃金周能不能促進消費問題，譚雅玲近日在接受媒體採訪時犀利指出，調休的初衷是好的，但需要更多的策略和技巧。現在是以增加收入為主，而不是以促進消費為主，有收入才會有消費，大家手上的錢沒增加。現在消費肯定是摀著口袋節約的去消費或是旅遊。所以消費的刺激源頭沒有做起來，單純的討論刺激消費的意義就不大。

她以五一小長假為例，出遊的人很多，但是消費的水平和消費層面的收入狀態並不是特別好。「這能叫促進消費嗎？」而從各種微信或輿論的角度去看，大家並沒有享受小長假，因為景點人多，車上人多，公路上人多。那這種集中休假的制度帶來的，也不能叫合理。更多人的感受是出去以後就後悔，因為他沒有享受到歡樂，就是人看人，人擠人。

譚雅玲認為，在中國當下，產能和基本指標並沒有達到民眾預想的結果的時候，「我個人的感覺還是鼓勵大家多奮鬥一點，多辛苦一點，多努力一點」，那麼未來我們的小長假，未來我們的消費，可能會更加順其自然，更加如魚得水，休閒和享樂可能才會達到大家心理的那種預期和真正促進消費的水平。

對於譚雅玲的說法，有網民認為「這專家說了大實話，所有繞過促收入而只談促消費的行為都是耍流氓」，「政府若敢讓2億股民和6億基民解套或賺錢，大家一定會消費」，「這樣有常識、說真話的專家是少數啊」。

不過有不少網民仍吐槽政府調休是為促進消費：「沒錢失業，調出來的調休只會讓我在家睡大覺」，「政府就知道想辦法讓老百姓掏錢花錢。不想想怎麼讓老百姓增收」，「消費個毛啊，被割的連根毛都不剩」，「我就是受害者，已經幾個月沒收入了，假再長都沒能力消費」。

微信 投資

上一則

比利時控「涉間諜活動」阿里菜鳥強烈否認

下一則

吳亦凡賠掉上千萬人民幣 傳在監獄落淚問「怎麼沒熱水 」

延伸閱讀

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣
華為中芯如何衝刺7奈米？專家：靠盜版軟體與空殼公司

華為中芯如何衝刺7奈米？專家：靠盜版軟體與空殼公司
十一黃金周 110萬陸客訪港

十一黃金周 110萬陸客訪港
「職業伴娘」正火 黃金周8天她參加了8場婚禮

「職業伴娘」正火 黃金周8天她參加了8場婚禮

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42
關善祥。（取材自微博）

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

2023-09-30 20:23

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911