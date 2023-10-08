大實話？ 專家：黃金周調休初衷好 但手上沒錢怎麼消費

十一黃金周，夜間出遊的旅客達到4.16億人次。圖為遊客在廣西南寧市三街兩巷觀看演出。(新華社)

中國外匯投資 研究院獨立經濟學家譚雅玲表示，十一假期等調休的初衷是好的，但有收入才有消費，大家手上的錢沒增加，單純討論消費意義不大，現在應以增加收入為主，應鼓勵大家多努力一點。有網民認為「專家這次說了大實話」，政府想辦法讓老百姓花錢的同時也應為民眾增加收入；也有人吐槽就算賺到錢也馬上調休被逼消費，只是全民被政府割韭菜。

金融界報導，針對黃金周能不能促進消費問題，譚雅玲近日在接受媒體採訪時犀利指出，調休的初衷是好的，但需要更多的策略和技巧。現在是以增加收入為主，而不是以促進消費為主，有收入才會有消費，大家手上的錢沒增加。現在消費肯定是摀著口袋節約的去消費或是旅遊。所以消費的刺激源頭沒有做起來，單純的討論刺激消費的意義就不大。

她以五一小長假為例，出遊的人很多，但是消費的水平和消費層面的收入狀態並不是特別好。「這能叫促進消費嗎？」而從各種微信 或輿論的角度去看，大家並沒有享受小長假，因為景點人多，車上人多，公路上人多。那這種集中休假的制度帶來的，也不能叫合理。更多人的感受是出去以後就後悔，因為他沒有享受到歡樂，就是人看人，人擠人。

譚雅玲認為，在中國當下，產能和基本指標並沒有達到民眾預想的結果的時候，「我個人的感覺還是鼓勵大家多奮鬥一點，多辛苦一點，多努力一點」，那麼未來我們的小長假，未來我們的消費，可能會更加順其自然，更加如魚得水，休閒和享樂可能才會達到大家心理的那種預期和真正促進消費的水平。

對於譚雅玲的說法，有網民認為「這專家說了大實話，所有繞過促收入而只談促消費的行為都是耍流氓」，「政府若敢讓2億股民和6億基民解套或賺錢，大家一定會消費」，「這樣有常識、說真話的專家是少數啊」。

不過有不少網民仍吐槽政府調休是為促進消費：「沒錢失業，調出來的調休只會讓我在家睡大覺」，「政府就知道想辦法讓老百姓掏錢花錢。不想想怎麼讓老百姓增收」，「消費個毛啊，被割的連根毛都不剩」，「我就是受害者，已經幾個月沒收入了，假再長都沒能力消費」。