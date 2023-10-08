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杭州亞運／中砸2248億辦亞運 總收入僅53億

中國新聞組／北京8日電
遊客在西湖邊與杭州亞運吉祥物合影。（新華社）
遊客在西湖邊與杭州亞運吉祥物合影。（新華社）

杭州亞運8日將閉幕，官方公布截至5日統計，本屆亞運全業務總收入53億1600萬元（人民幣，下同，約7.3億美元）號稱歷屆最高，但相較於投入2248億（約312億美元）的籌備成本，顯然入不敷出。

光明日報6日報導，杭州亞組委市場開發部副部長杜夢菲5日表示，截至目前，杭州亞運、亞殘運會的市場開發全業務總收入53億1600萬元，並說本屆亞運贊助收入和贊助商規模是歷屆亞運之最。

杜夢菲說，53億1600萬元當中包括118個類別的176家企業贊助44億1780萬元，特許商品如吉祥物等銷售額達7億6000萬元等。

不過根據澎湃新聞今年6月間的報導，杭州市籌備辦亞運，2016至2020年投資2248億元闢建基礎設施如城市軌道交通、杭州西站、蕭山國際機場三期、亞運場館、亞運村等。

澎湃新聞的報導又說，就算場館建設屬賽事直接投資不應計入與亞運相關的間接投資，但即便扣除場館建設的支出後，杭州2016至2020年籌備亞運期間，仍至少投入2000億元闢建城市基礎建設。

而廣州2010年辦亞運籌備期間投入1090億元，也就是說，杭州亞運的斥資是廣州亞運的兩倍餘。

即因如此，到底值不值得花這麼多錢辦杭州亞運引發質疑。據英國廣播公司（BBC）9月間於這項體壇盛事揭幕前的報導說，杭州民眾對於耗資超過2000億的心聲是：「這筆錢最好花在老百姓身上。」

另據美國之音（VOA）同樣於9月間的報導，香港時事評論員劉銳紹認為，中國辦賽事，著眼於大外宣和對內的經濟效益，是否勞民傷財並非官方所考慮的。他說：「這樣的運動會不能改變現在中國經濟的基調，就是復常（復甦）困難。所以，杭州亞運對不能適應現在的經濟結構、生活水平的老百姓來講，解決不了他們的問題，也引起不了他們的興趣。」

不過，有市民稱，儘管花了許多錢，但感到有回饋，交通建設和車路堵塞有改善。亦有人展望亞運未來能提升杭州的城市地位，「就像當年G20一樣」。

但最新的旅遊數字顯示，杭州在十一長假期間接待遊客1300萬人次，低於往年。

杭州亞運 投資 香港

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