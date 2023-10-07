奧運體操冠軍 「抽空」嫁亞運射箭冠軍 網賀：冠軍的強強聯合

兩屆奧運冠軍得主、安徽著名運動運動員鄧琳琳，與射箭國際級運動健將、亞運團體冠軍顧雪宋在寧波結婚。（取材自都市現場）

亞運會在杭州熱烈舉行，中國隊也捷報頻傳，賽事外，也傳來喜事，兩屆體操奧運 冠軍得主鄧琳琳在視頻平台上發視頻，「抽空結個婚」，宣布與前亞運射箭團體冠軍顧雪宋在浙江寧波結婚了。

綜合媒體報導，鄧琳琳的父親鄧傑古表示，10月3日，鄧琳琳和顧雪宋在寧波舉行了婚禮。婚禮比較簡單，兩個孩子自己主持的，他代表琳琳對家鄉人民的關心和祝福表示感謝！

據報導，鄧琳琳是在去年12月，被顧雪宋求婚成功。

鄧琳琳，1992年4月21日出生於安徽亳州市利辛縣。2003年12月入選國家隊，2008年開始參加國際大賽；2008年8月獲得北京 奧運女子體操團體冠軍；2009年10月世界體操錦標賽女子平衡木冠軍；2012年7月15日成為中國女子體操隊隊長，8月獲得倫敦奧運體操女子平衡木冠軍。2013年正式退役。

顧雪宋，出生於上海，中國射箭運動員，效力於中國男子射箭隊。2014年仁川亞運會反曲弓男子團體冠軍，2015年獲得國家體育總局授予的國際級運動健將稱號，2016年裡約奧運代表團成員。

鄧琳琳和顧雪宋目前皆為安徽師範大學體育學院教師

網友評論，「奧運冠軍和亞運冠軍結婚了」、「恭喜！恭喜！要一直幸福下去哦」。