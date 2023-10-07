奧運體操冠軍 「抽空」嫁亞運射箭冠軍 網賀：冠軍的強強聯合
亞運會在杭州熱烈舉行，中國隊也捷報頻傳，賽事外，也傳來喜事，兩屆體操奧運冠軍得主鄧琳琳在視頻平台上發視頻，「抽空結個婚」，宣布與前亞運射箭團體冠軍顧雪宋在浙江寧波結婚了。
綜合媒體報導，鄧琳琳的父親鄧傑古表示，10月3日，鄧琳琳和顧雪宋在寧波舉行了婚禮。婚禮比較簡單，兩個孩子自己主持的，他代表琳琳對家鄉人民的關心和祝福表示感謝！
據報導，鄧琳琳是在去年12月，被顧雪宋求婚成功。
鄧琳琳，1992年4月21日出生於安徽亳州市利辛縣。2003年12月入選國家隊，2008年開始參加國際大賽；2008年8月獲得北京奧運女子體操團體冠軍；2009年10月世界體操錦標賽女子平衡木冠軍；2012年7月15日成為中國女子體操隊隊長，8月獲得倫敦奧運體操女子平衡木冠軍。2013年正式退役。
顧雪宋，出生於上海，中國射箭運動員，效力於中國男子射箭隊。2014年仁川亞運會反曲弓男子團體冠軍，2015年獲得國家體育總局授予的國際級運動健將稱號，2016年裡約奧運代表團成員。
鄧琳琳和顧雪宋目前皆為安徽師範大學體育學院教師
網友評論，「奧運冠軍和亞運冠軍結婚了」、「恭喜！恭喜！要一直幸福下去哦」。
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