杭州亞運／男馬拉松、男女百米…中國田徑19金收官 連10屆當霸主

杭州第19屆亞運會男子馬拉松比賽10月5日在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行，中國選手何傑獲得以2小時13分02秒獲得冠軍。圖為何傑在頒獎儀式上。（中新社）

杭州亞運 會田徑項目比賽5日結束，中國隊在48個比賽項目中取得19金11銀9銅的成績，金牌數和獎牌數均排在首位，延續了自1986年漢城亞運會以來在連續10屆亞運會上的「霸主」地位。

創造歷史

本屆亞運會上，中國田徑隊在取得佳績的同時，一些項目上也獲得了歷史性突破。5日的男子馬拉松 比賽中，賽季初創造全國紀錄的何傑以2小時13分02秒的成績奪冠。這是中國隊在亞運史上首次獲得男子馬拉松金牌。

上屆雅加達亞運會上，藏族選手多布傑排名第三，摘得中國亞運會歷史上的首塊男子馬拉松獎牌。如今，何傑再創歷史，在國內馬拉松熱潮發展十餘年後，中國男選手終於在國際大賽中站上最高領獎台。

賽後，24歲的何傑激動地說：「今天站在起點前的一刻，我就把這場比賽當作自己競技生涯的最後一場，要竭盡全力。」

和何傑一樣竭盡全力創造歷史的還有中國隊的短跑運動員們。9月30日晚，錢塘江畔的「大蓮花」內歡呼如潮，掌聲雷動。隨著葛曼棋、謝震業先後贏得杭州亞運會女子和男子100米「飛人大戰」的金牌，中國田徑在國慶節前夜創造歷史。這是中國選手首次在亞運會上包攬男、女100米金牌，也是亞運會歷史上首次由同一個代表團的選手包攬男、女「飛人大戰」冠軍。

10月3日，中國短跑繼續擴大「戰果」。謝震業、葛曼棋帶領中國男、女4X100米接力隊雙雙收穫金牌，將男、女100米和4X100米接力四枚金牌全部收入囊中。在杭州，「中國速度」屹立亞洲之巔。

州亞運會混合35公里競走團體決賽在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行。中國隊以5小時16分41秒的成績獲得冠軍，日本隊獲得亞軍，印度隊獲得季軍。圖為中國隊選手切陽什姐在比賽中與教練員擊掌。（新華社）

優勢延續

女子競走和投擲一直是中國田徑的傳統優勢項目，在杭州亞運會上，上述優勢得以延續。

田徑比賽開賽首日，中國隊包攬男、女20公里競走冠亞軍。此後在首次設立的男女混合35公里競走團體比賽中，中國隊在名將切陽什姐的帶領下贏得冠軍。三枚競走金牌全部歸屬中國隊。

女子20公里競走比賽中，中國隊的世界冠軍楊家玉和青奧會冠軍馬振霞在最後1公里中上演驚心動魄的巔峰對決。在途中左腳鞋後跟不慎被踩下，被迫停下腳步進行調整，隨後她奮起直追，在經過一系列的反超與被反超後，在終點線前超越隊友奪冠。自2002年女子20公里競走項目在亞運會上首次設立以來，中國選手在6屆比賽中從未讓金牌旁落。

杭州第19屆亞運會女子鉛球決賽9月29日在杭州奧體中心體育場舉行，中國選手鞏立姣以19米58的成績獲得金牌。（中新社）