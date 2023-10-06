我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

諾貝爾和平獎 伊朗人權鬥士穆罕默迪得獎

杭州亞運／男馬拉松、男女百米…中國田徑19金收官 連10屆當霸主

新華社／綜合報導
杭州第19屆亞運會男子馬拉松比賽10月5日在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行，中國選手何傑獲得以2小時13分02秒獲得冠軍。圖為何傑在頒獎儀式上。（中新社）
杭州第19屆亞運會男子馬拉松比賽10月5日在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行，中國選手何傑獲得以2小時13分02秒獲得冠軍。圖為何傑在頒獎儀式上。（中新社）

杭州亞運會田徑項目比賽5日結束，中國隊在48個比賽項目中取得19金11銀9銅的成績，金牌數和獎牌數均排在首位，延續了自1986年漢城亞運會以來在連續10屆亞運會上的「霸主」地位。

創造歷史

本屆亞運會上，中國田徑隊在取得佳績的同時，一些項目上也獲得了歷史性突破。5日的男子馬拉松比賽中，賽季初創造全國紀錄的何傑以2小時13分02秒的成績奪冠。這是中國隊在亞運史上首次獲得男子馬拉松金牌。

上屆雅加達亞運會上，藏族選手多布傑排名第三，摘得中國亞運會歷史上的首塊男子馬拉松獎牌。如今，何傑再創歷史，在國內馬拉松熱潮發展十餘年後，中國男選手終於在國際大賽中站上最高領獎台。

賽後，24歲的何傑激動地說：「今天站在起點前的一刻，我就把這場比賽當作自己競技生涯的最後一場，要竭盡全力。」

和何傑一樣竭盡全力創造歷史的還有中國隊的短跑運動員們。9月30日晚，錢塘江畔的「大蓮花」內歡呼如潮，掌聲雷動。隨著葛曼棋、謝震業先後贏得杭州亞運會女子和男子100米「飛人大戰」的金牌，中國田徑在國慶節前夜創造歷史。這是中國選手首次在亞運會上包攬男、女100米金牌，也是亞運會歷史上首次由同一個代表團的選手包攬男、女「飛人大戰」冠軍。

10月3日，中國短跑繼續擴大「戰果」。謝震業、葛曼棋帶領中國男、女4X100米接力隊雙雙收穫金牌，將男、女100米和4X100米接力四枚金牌全部收入囊中。在杭州，「中國速度」屹立亞洲之巔。

州亞運會混合35公里競走團體決賽在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行。中國隊以5小時1...
州亞運會混合35公里競走團體決賽在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行。中國隊以5小時16分41秒的成績獲得冠軍，日本隊獲得亞軍，印度隊獲得季軍。圖為中國隊選手切陽什姐在比賽中與教練員擊掌。（新華社）

優勢延續

女子競走和投擲一直是中國田徑的傳統優勢項目，在杭州亞運會上，上述優勢得以延續。

田徑比賽開賽首日，中國隊包攬男、女20公里競走冠亞軍。此後在首次設立的男女混合35公里競走團體比賽中，中國隊在名將切陽什姐的帶領下贏得冠軍。三枚競走金牌全部歸屬中國隊。

女子20公里競走比賽中，中國隊的世界冠軍楊家玉和青奧會冠軍馬振霞在最後1公里中上演驚心動魄的巔峰對決。在途中左腳鞋後跟不慎被踩下，被迫停下腳步進行調整，隨後她奮起直追，在經過一系列的反超與被反超後，在終點線前超越隊友奪冠。自2002年女子20公里競走項目在亞運會上首次設立以來，中國選手在6屆比賽中從未讓金牌旁落。

杭州第19屆亞運會女子鉛球決賽9月29日在杭州奧體中心體育場舉行，中國選手鞏立姣...
杭州第19屆亞運會女子鉛球決賽9月29日在杭州奧體中心體育場舉行，中國選手鞏立姣以19米58的成績獲得金牌。（中新社）

女子鉛球比賽中，東京奧運會冠軍鞏立姣以19米58的成績，連續第三屆亞運會登上最高領獎台，同時也幫助中國女子鉛球連續12屆亞運會收穫金牌。此外，女子鏈球的金牌被中國選手王崢摘得，上屆世錦賽冠軍馮彬收穫女子鐵餅冠軍，女子投擲四個項目中，唯有標槍的金牌旁落。

杭州第19屆亞運會女子鉛球決賽9月29日在杭州奧體中心體育場舉行，中國選手鞏立姣...
杭州第19屆亞運會女子鉛球決賽9月29日在杭州奧體中心體育場舉行，中國選手鞏立姣以19米58的成績獲得金牌。（中新社）
州亞運會混合35公里競走團體決賽在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行。中國隊以5小時1...
州亞運會混合35公里競走團體決賽在杭州智慧新天地沿江景觀帶舉行。中國隊以5小時16分41秒的成績獲得冠軍，日本隊獲得亞軍，印度隊獲得季軍。圖為中國隊選手切陽什姐在比賽中與教練員擊掌。（新華社）

馬拉松 杭州亞運 東京奧運

上一則

舅媽批新娘「單親，沒教養」 婚宴雙方親戚互毆大亂鬥

延伸閱讀

杭州亞運／「當生涯最後一場」何杰跑出氣勢 中國馬拉松首金

杭州亞運／「當生涯最後一場」何杰跑出氣勢 中國馬拉松首金
杭州亞運／2分絕殺擊敗日本 中國女籃7連霸

杭州亞運／2分絕殺擊敗日本 中國女籃7連霸
杭州亞運╱空手道開賽 中國女將李巧巧68公斤級摘金

杭州亞運╱空手道開賽 中國女將李巧巧68公斤級摘金
杭州亞運╱9秒絕殺 中國女籃擊敗日本 奪金牌

杭州亞運╱9秒絕殺 中國女籃擊敗日本 奪金牌

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

2023-09-29 02:29
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售
周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐

周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐