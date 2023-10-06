西工大仿生飛行器「信鴿」飛逾3小時 刷新金氏世界紀錄
陝西西北工業大學科研團隊研製的「信鴿」仿生飛行器，近日續航時間突破三小時，刷新撲翼式無人機單次充電飛行時間的金氏世界紀錄。該團隊研發的「雲鴞」仿生飛行器，曾創下2小時34分38秒的續航力紀錄。據了解，與「雲鴞」相比，「信鴿」機身更小，翼展不足「雲鴞」的一半，重量約「雲鴞」四分之一。
環球網報導，「信鴿」由西北工業大學仿生飛行器研究團隊研製，翼展70厘米，起飛重量260公克。在科學研究人員拍攝的現場影片中可以看到，9月22日上午8時54分12秒，在國家級認證機構工作人員的見證下，「信鴿」在西北工業大學長安校區扇動翅膀輕盈起飛，在空中時而振翼疾飛，時而盤旋，時而隨風滑翔。
11時59分42秒，「信鴿」順利滑翔降落，維持了3小時5分30秒的續航時間。
20多年來，西北工業大學仿生飛行器研究團隊從鳥類翅膀結構、撲動方式與飛行性能的內在機理研究入手，詳細研究鳥翼結構、運動形式等對飛行性能的影響機理，突破仿生飛行器設計中撲動翼、驅動機構、飛控系統設計等關鍵技術，先後研製「小隼」、「雲鴞」、「信鴿」等不同特點的仿生飛行器，並在全中國10餘個地區完成了1500餘架次的飛行任務，在多個方面達到國際領先水準。
「仿生撲翼飛行器模仿鳥類等生物撲動翅膀的方式飛行，因其質量輕、體積小、噪聲弱等特點，具有仿生性、隱蔽性和便攜性，一般為手拋起飛、滑翔降落，起降不受場地限制，可應用於局部複雜環境緊急救援資訊取得、野外生物科考等多個領域。」該團隊首席科學家宋筆鋒教授介紹，「此次續航時間的大幅提升不僅驗證了飛行器的性能，更使小型化仿生飛行器應用場景進一步擴大，有助於該類飛行器早日走向實際應用。」
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