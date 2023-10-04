杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練

中國隊球員趙繼偉出席賽後新聞發佈會。 (中新社)

4日的杭州亞運 男籃半決賽中，中國男籃一度領先達20分，但最後被菲律賓隊逆轉，以76:77惜敗，無緣決賽。中國男籃主教練喬爾傑維奇表示自己要對失利負責，隊長趙繼偉則表示「不能輸球就怪教練」。

賽後，延遲了的記者會仍然坐滿記者。一位記者向喬爾傑維奇提問：「如果有一個人需要對這場比賽失利負責，那應該是誰？」喬爾傑維奇說：「當然是我，我說過贏球是屬於球員的，輸球的責任是教練的。」

一同出席記者會的趙繼偉接過話頭，對台下媒體表示「我覺得（責任）就是在球員」。趙繼偉表示，「每個人在場上都有犯錯誤，教練部署了很多要求」，「球員在場上執行力做不到」，「不能輸球就怪教練」。

中國隊球員趙繼偉（左二）在比賽中上籃。 (中新社)

半決賽前，喬爾傑維奇曾指出，中國隊需要立足防守，打好開局。上半場，中國隊迫使對手10次失誤、三分球7投0中，依靠防守帶動進攻取得領先。但遺憾的是，他們在下半場沒能將防守做得同樣好。

趙繼偉表示，不排除球員們在大比分領先後心態鬆懈的可能，「大家在領先18分、20分以後，多多少少還是有鬆懈」；儘管教練一再與隊員溝通和提醒——「把上半場那個氣勢拿出來，把第三節打好」，但他們在防守位置、犯規選擇等細節上沒能做好。

對菲律賓隊而言，逆轉晉級的最大功臣是歸化球員布朗利。他在最後1分半鍾得到8分，其中包括終場前24秒那個「殺死」比賽的三分球。賽後，布朗利認為中國隊對他的防守做得很好。「他們給了我許多身體對抗，並且通過團隊配合、繞前防守讓我接不到傳球。」布朗利說，「他們並沒有犯太多錯誤，我在比賽最後時刻得到機會，幸運地投進了」。

談及對布朗利的防守，喬爾傑維奇說，「布朗利打出了一場不可思議的比賽」，在「一對一」的情況下，他頂著防守投進了幾個球，「有的時候我們犯了一些錯誤，但球員們做了他們所能做的全部努力」。

中國男藍76比77負於菲律賓男籃無緣決賽。圖為賽後中國籃協主席姚明（左）和中國男籃隊員趙繼偉握手。 (中新社)

最後時刻，中國隊還有一次進攻機會，可惜張鎮麟在三分線內一步位置的中投沒能命中。對此，喬爾傑維奇表示，在暫停時要求球員通過傳球製造投籃機會，「這是一個好的投籃選擇，但是沒能投進」，「對我們來說這很不幸，這就是籃球」。

無緣決賽後，中國男籃將於6日和中華隊隊爭奪本屆亞運銅牌。在喬爾傑維奇看來，中國隊現在最需要做的是，「團結在一起，在下一場比賽中抬著頭走出來去爭取勝利」。「這是我們的工作，」喬爾傑維奇說。