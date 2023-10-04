教育浪費?35歲中科院博士裸辭創業 砸500萬青島開民宿

楊順成曾被500大房企著重培養。（取材自青島新聞網）

35歲上海青年楊順成畢業於復旦大學，畢業後保送到中科院碩博連讀，期間全獎到德國留學兩年。畢業後回國加入房地產 500強公司。去年，他辭掉高薪工作，花約500萬元人民幣(約69.3萬美元)在山東青島嶗山仰口開民宿 ，不少網友讚很酷，但是否「教育 浪費」也引發熱議。

青島新聞網報導，「博士畢業剛工作的時候，我是真的立過『35歲以前年薪百萬』的人生目標。」但是職業的發展和對自身的要求之間出現了偏差，35歲的楊順成不得不對自己的職業進行重新思考。

「我開始逐漸找不到提升自己價值的路徑，職場這條路愈來愈使我感到焦慮。」於是，在去年6月，楊順成裸辭了。他離開了努力奮鬥四年的公司，開啟創業之路。

「聽到我要辭職創業，我媽挺開心的，覺得我馬上就要發大財了，但是我爸覺得我這20多年的書白讀了。」楊順成說：「我覺得教育對人最大的影響在於思維方式、邏輯思考以及世界觀。」

他說：「我不認為我上完博士怎麼樣了，我不認為我博士的學歷必須要用來投入到某個高精尖的事業裡，我不覺得我一定要在我發達的老家（上海）待著，我不覺得我辭職有什麼大不了…」

「做民宿對我來說是一個商業行為，並不是情懷，情懷也不值什麼錢，」他說，「在上海開民宿成本更高，而且我在青島工作的這段時間也算有些人脈資源，留在青島我還可以把上海的房子出租出去，這也是一筆收入。」在綜合考慮了投入產出比、資源、市場競爭狀況等因素後，楊順成在8月開始著手做民宿。

「原來在大公司裡需要一整個部門幹的活，現在都是我一個人幹了。最焦慮的時候，朋友們都說我看起來像老了十歲。」對於現在的狀態，楊順成說了這樣一句話，「精神上的富足大於創業的焦慮」。

「社會閱歷淺、不是青島本地人、你能不能行、太衝動了…」、「好好的博士開民宿？」面對一系列的質疑，楊順成並沒有改變開民宿的想法。

「有一次和朋友聊了兩個小時的天，一個半小時她都在勸我不要開民宿。但是聊完之後，我還是堅持我的選擇。」楊順成表示，這些情況都提前想過，如果自己能輕易地被這些說辭勸退，那自己也不適合出來創業。

對此，不少網友稱讚他很酷，「不要怕試錯，不要怕走錯岔路口；要允許問題發生，允許自己從強者變成弱者；但不管怎樣，要永遠全力以赴」。