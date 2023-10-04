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中客旅遊風格變了「嫌長愛短」導致機票價格大跳水

中國新聞組／北京4日電
十一長假，遊客聚集在北京天安門廣場上的巨型花籃旁，慶祝建政74周年。(美聯社)
十一長假，遊客聚集在北京天安門廣場上的巨型花籃旁，慶祝建政74周年。(美聯社)

十一長假多地旅遊傳出捷報，但指標之一的機票價格卻出現異常現象。央視新聞報導，2日開始部分航段的機票價格與節前相比大幅下降，例如上海飛往成都的機票價格降幅達80%。分析認為主因在於運力過剩及消費者出行方式的改變，相較長途旅遊，中短途更受青睞。

人民日報指出，在本次長假頭3日，境內旅遊出遊共計達3.95億人次，按年增加75.8%，且實現境內旅遊收入達人民幣3422.4億元（下同），按年增為125.3%。

央視新聞指出，出現機票價格下降以長途旅行為主。北京飛往蘭州、西安的機票價格降幅為79%；上海飛往成都的機票價格僅需人民幣220元；廣州飛往北京的機票價格僅人民幣355元。

界面新聞報導，觀察線上旅行社（OTA）平台機票價格可以發現，許多航線的價格目前確實非常便宜。以北京-烏魯木齊為例，3日北京出發前往烏魯木齊的機票最低僅需448元，比火車臥鋪價格還便宜。

旅遊平台同程旅行數據顯示，2日至3日為假期機票價格低點，中國國內機票均價較假期高峰時段下降超三成。機票價格下降引發民眾熱議，甚至登上熱搜。

假日期間的機票價格為何降低？綜合媒體分析，主因來自運力過剩。航旅縱橫大數據顯示，中秋十一長假期間，計劃執行總航班量近14萬班，日均航班量比2019年同期增長約20%；但截至9月25日，中秋十一期間的機票預訂量僅基本恢復至2019年同期水平。換言之，預定量漲幅並未跟上運力漲幅。

事實上，目前中秋十一長假期間機票已調漲過，航班管家數據顯示，中國國內線經濟艙價格比2022年十一長假增長四成以上，顯示今年以來機票價格相對高。某在線旅遊平台公共事務部總監陳理楠指出，十一出行更多集中在中短途旅行，所以價格「跳水」是正常的市場浮動現象。

而據自由亞洲電台報導導，中國公民可出境及團遊的國家從3月的60個，擴展到138個，但無論是東南亞或歐美並未能迎來中國旅客「報復性出遊」；多家在美經營的華人旅行社發現，中國遊客稀少可能與美中關係緊張及中國人的「荷包」有關。

中國經濟下滑對先前出境旅客的主力群體，包括中產階級或中高收入階層、退休老人及一小部分想給孩子出國開眼界的父母來說，影響尤為嚴重，報導指出，人民幣兌換美元持續貶值也墊高出遊成本，中國經濟不景氣也導致民眾更重視荷包，選擇較便宜的國內旅遊。

中國十一長假機票崩跌引發討論，分析認為，主因在於運力超過機票預訂率導致供過於求所...
中國十一長假機票崩跌引發討論，分析認為，主因在於運力超過機票預訂率導致供過於求所致。（中新社）

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