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賭博被突擊 湖南公僕拔腿就跑「別說我是哪單位」

中國新聞組／北京3日電
湖南公職人員被抓到，圖為示意圖。（取材自微博）
湖南公職人員被抓到，圖為示意圖。（取材自微博）

湖南紀委監委上月開始在各地明察暗訪，進行糾治「四風」專案監督檢查。日前在某地一家茶樓，面對檢查小組突擊檢查，正在賭博的公職人員藉口到車上拿證件拔腿就跑，還不忘囑咐牌友說：「我跑了，千萬別說我是哪個單位的…他們找不到我滴…」。

北京青年報報導，在某地一家茶樓，四名公職人員正在賭博，面對檢查組突擊檢查，上演「開溜」大戲。這是湖南省紀委監委2023年在黃金周期間糾治「四風」專案監督檢查小組明察暗訪時發生的一幕。

據湖南日報、三湘風紀網報導，自9月15日起，湖南省紀委監委13個檢查小組深入各市州、省直單位（含高校、國企），直奔現場、靠前監督，進行糾治「四風」專案監督檢查。

每到一處，檢查組採取明察暗訪結合的方式，透過核查財務帳目、查閱資料、查看現場、調取公共場所監控影片以及「四不兩直」走訪等舉措，發現問題線索。

在某地級市，檢查小組與當地公安部門協同聯動，對酒駕醉駕、打牌賭博等違法行為開展督查，嚴查黨員幹部、國家公職人員酒後駕車、打牌賭博等行為及其背後的「四風」問題。

中央紀委國家監委網站最新數據顯示，今年8月，全中國共查處違反中央八項規定精神問題8644起，批評教育幫助和處理1萬2258人，其中，黨紀政務處分8703人。

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