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「認房不認貸」政策滿月 北京1樓盤火爆 10分鐘賣73億元

中國新聞組／北京3日電
中建智地設在北京豐台某商場的攤位。(取材自每日經濟新聞)
中建智地設在北京豐台某商場的攤位。(取材自每日經濟新聞)

就在世銀憂心中國經濟前景被房市拖累之際，北京豐台區一樓盤傳出開盤10分鐘就賣73億元（人民幣，下同），顯示房市似乎仍熱絡。但許多開發商認為市場熱潮只會持續一兩周，儘管當局展開刺激房市政策，但房地產市場信心恐陷低潮，開發商壓力仍大，後續市場表現值得關注。

每日經濟新聞報導，9月30日下午，北京市豐台區西山金茂府的一名置業顧問心情甚好，「今天來了13組客戶，已經賣了2套」。

北京市房山區中建國賢府計畫負責人李何夫表示，「我們計畫十一期間的銷售目標是50套」、「認房不認貸政策以來，第一周有小明顯的感覺，到訪量提高了50%，成交量提高了30%，好多客戶由二套變成首套，或是即將變成首套，都願意出來看房子了。」

適逢北京「認房不認貸」政策滿月，一線從業人員普遍已經從最初的興奮回歸冷靜。不過，多位開發商專案人士均表示，考慮到今年情況特殊，長假前半部未出現火爆也屬正常，對長假後半段顧客回歸寄予希望。

9月1日晚間7時許，在廣州、深圳、上海的「壓力」之下，北京「認房不認貸」政策姍姍來遲，範圍之廣超出市場預期。新政發布當日晚間，招商璀璨公元、華潤長安潤璟、金地北京壹街區、五礦德賢禦府等項目紛紛打出「今夜不打烊」促銷海報。

其實不少開發商趁熱打鐵，趕在長假前就完成加推或取證。北京城建天壇府六期9月26日開盤，共300套房源，10分鐘銷售275套，銷售額73億元，全盤累計銷售319億元，再次刷新北京住宅歷史單盤銷售金額紀錄。

但報導指出，客觀的說，北京版「認房不認貸」政策滿月之時，「不打烊」售樓處已成過往，成交喜報也不再頻現於開發商朋友圈。

李何夫坦言，目前來看，這波熱潮就維持了一兩周，更多是激發了某些已經有所準備的剛性需求。半個月不到，市場回歸平靜。「認房不認貸」對該行業其實已經是比較重大的利好了，如果這個利好不能掀起整個房地產市場的大波瀾，後續市場信心可能會更加低落。

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