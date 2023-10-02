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母中秋撥亡兒電話號碼 浙警接到陪聊天撫慰10年思念

中國新聞組／北京2日電
中秋節當天，溪口派出所值班民警王能突然接到一通陌生的電話，原來是一位阿姨撥通已故兒子的號碼，傾訴十年來對兒子的思念。（取材自極目新聞）
中秋節當天，溪口派出所值班民警王能突然接到一通陌生的電話，原來是一位阿姨撥通已故兒子的號碼，傾訴十年來對兒子的思念。（取材自極目新聞）

中秋節當天，浙江省龍遊縣溪口派出所值班民警突然接到一通陌生的電話，原來是一位阿姨撥通已故兒子的號碼，阿姨的兒子已經過世十年了，由於太過思念，每年中秋節，阿姨都會給兒子生前用的號碼打一通電話，而該民警前不久辦的新號碼，正是這位阿姨的兒子生前使用的號碼，正在工作的民警，溫暖的回應了阿姨，讓不少網友直呼「看哭了」。

潮新聞報導，事情發生在9月29日，中秋節的下午15時左右。正在辦公室加班的溪口派出所民警王能的電話響了。來電顯示：安徽宣城。

王能接起電話，那頭一開始沒聲音，後來一位阿姨支支吾吾「我是打給我兒子的，我怕我講出來不好。」

王能是一位新民警，剛開始他以為對方是找派出所尋人，就鼓勵她，「沒關係，你說。」半晌，電話那頭的阿姨才斷斷續續，邊哭邊說了她的故事。

原來，阿姨的大兒子曾經在衢州工作，十年前因車禍過世。以前每到過節，阿姨就忍不住給兒子的這個號碼打去電話，前些年這個號碼的主人一聽是打錯電話，就掛了。阿姨就忍了好幾年，沒再打這個號碼。

2021年5月，王能換的新號碼，剛好是阿姨兒子曾經用過的手機號碼。今年的中秋節，阿姨思子心切，忍不住再次撥了號碼。

「我這樣給你打電話，會不會影響你？」那頭，阿姨不好意思地問。

「不會影響我啊，我也沒人說話，正好陪你聊聊天。」王能說，其實當時他有些束手無措，但他知道，在電話這頭好好聽阿姨的傾訴，或許就是最好的慰藉。

晚上，王能又繼續傳了一封短信給阿姨，鼓勵她好好生活。「如果您有需要幫助或想念兒子的時候，您就給您兒子的號碼打電話，這通電話一定會接您！」

「我想極了會打的。因為怕打擾盡量克制，更感謝一路有你真好……謝謝了，寶貝。」隔天凌晨，阿姨給王能回了訊息。

對此，網友留言「這民警好暖」。

王能

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