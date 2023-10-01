黃金周 國內遊火熱 收入翻倍 估7825億

據中國文化和旅遊部9月30日發布訊息，今年十一假期國內旅遊出遊預計達8.96億人次，年增86%，國內旅遊收入預估達人民幣7825億元（約1072.96億美元），年增138%，有媒體形容是「近五年最火黃金周」。

文旅部預測，在今年中秋和十一相連的八天假期裡，長三角、珠三角地區的上海、蘇州、杭州、廣州等熱門旅遊城市文旅市場異常火爆，飯店、機票等訂單量已比去年同期增加至少五倍。

文旅部稱，許多城市也加大旅遊市場的產品供給力度，尤其是城市各具特色的旅遊休閒街區，不僅是帶動城市擴內需、促進消費的重要引擎，也成為展現一個城市文化與形象的重要窗口。

據線上旅遊平台飛豬數據顯示，假期首日9月29日，國內遊出行規模已遠超疫情 前的2019年同期，機票、酒店等同比2019年取得雙位數及以上的成長；中國國鐵集團通報，9月29日全國鐵路發送旅客2009.8萬人次，單日旅客發送量創歷史新高，也是歷史上首次突破2000萬人次。

中國疫後旅遊消費市場復甦，在今年「五一」、「十一」連假期間，各地旅遊人潮與熱度更屢創新高，旅遊品質成為關注焦點。國務院 辦公廳近日印發文件，從五個方面提出卅條推動旅遊業高品質發展的工作措施。

其中提到，提升外籍遊客和「港澳台居民」持有效證件預訂景區門票、購買車（船）票、在旅館辦理住宿登記的便利化水平；提高入境遊客使用境外銀行卡及各類電子支付方式便捷程度以及外幣兌換便利性；有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量。

另外，央視新聞報導，根據國家移民管理局公布的最新數據顯示，今年中秋、國慶假期全國日均出入境旅客將達到158萬人次，較去年同期增長約三倍，為此，海關總署統一部署各地海關出台一系列舉措，保證旅客順利通關。

在首都國際機場，北京 海關透過查詢艙單系統提前獲取航班抵離資訊及人員進出境信息，鎖定進出境高峰，提前制定高峰時段應對措施，合理調度人員加班加點，避免現場出現擁堵。

杭州海關透過大數據預測人流高峰、增開通道、全面運用智慧通關設備等方式，確保「大客流」期間出入境人員順暢、有序通關。

浦東機場海關依托智慧旅檢等新技術應用，持續提升口岸監管智慧化水平，為旅客打造舒適便捷、安全高效的口岸通關環境。