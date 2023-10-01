杭州亞運／中乒團最黑暗的一天 男女雙打三連輸

中國組合孫穎莎和王曼昱1比3不敵日本組合張本美和／木原美悠，止步四分之一決賽，教練馬琳(左)神情嚴肅。（中新社）

杭州亞運乒乓球賽事地主中國昨天接連爆冷，先是男雙組合遭台灣選手莊智淵與林昀儒逆轉，兩組女雙又接連敵給日本 和印度 ，確定拿不到女雙獎牌。這是中國相隔21年在亞運乒乓球女雙無緣摘金。

莊智淵與林昀儒在男雙4強戰遭遇中國的梁靖崑和林高遠，中國組合先聲奪人連拿2局，但莊智淵和林昀儒扭轉頹勢連趕3局淘汰對手晉級，保底銅牌。莊智淵賽後說，關鍵是落後時仍不放棄。與之相對的就是，中國隊的教練王皓慘遭網友出征，不少人更是氣得痛罵，如果不會喊暫停就別喊暫停。

媒體才報導男雙「爆冷」敗給中華隊，中國「海產姐妹」孫穎莎和王曼昱下午迎戰日本張本美和搭檔木原美悠。孫穎莎和王曼昱是2019、2021年世錦賽女雙冠軍。

張本美和今年只有15歲，木原美悠也只有19歲，但孫穎莎和王曼昱卻以1比3輸給日本小將組合，中國教頭馬琳雙手叉腰臉色難看。

「海產姐妹女雙淘汰」立即躍為中國社群熱搜第一名話題，網友對「大爆冷」議論紛紛之際，中國乒乓球隊又迎來最大爆冷。

2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪接戰出戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee）。

據環球網報導，比賽開始後，陳夢和王藝迪未能找到狀態，很快連輸兩局。此後，雖以11比5扳回一城，但第4局關鍵時刻失手，大爆冷門敗北。中國在亞運女雙項目確定拿不到獎牌，世界排名第16的穆克吉姊妹至少銅牌入袋。

陳夢和王藝迪輸給印度組合，女雙兩隊全部出局，中國網友多表不敢置信，許多人說從沒看過中國乒乓球隊連輸三場。網友們對球員輸球未苛責，一致把箭頭指向教頭馬琳，要求他下台負責。

此前三屆亞運會桌球項目，中國隊獲得19面金牌當中的18面。2018年雅加達亞運，中國隊更包攬所有項目金牌。

上回中國乒乓球女雙無緣金牌已是2002年釜山亞運，那年冠軍是南韓的李恩實和石恩美。

另外，中新社報導，中國隊兩對混雙組合昨晚正面對決，最終王楚欽和孫穎莎以4：1戰勝林高遠和王藝迪，成功衛冕。從雅加達到杭州，王楚欽與孫穎莎在配合和個人能力方面均有提高，已成為國乒混雙代表組合。