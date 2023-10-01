杭州亞運／「每1滴汗有不甘」中國跳水何超退役4年 用金牌歸來

嚴思宇和何超（右）在比賽中發揮穩健。(取材自新京報)

在年輕人當道的中國跳水隊，想要脫穎而出拿到亞運的參賽資格很不容易。

但是，31歲的何超卻偏偏做到了，而且做得還不錯。

30日，杭州亞運 跳水項目迎來首個比賽日。在當晚進行的男子雙人三米板決賽中，何超和小他10歲的嚴思宇搭檔摘得金牌。值得一提的是，此時距離他上次站上亞運最高領獎台，已經過去了整整九年。

「九年前屬於初出茅廬，很多事情都不怕，就想去拚。但現在，在家門口其實就想表現好，然後保住這塊金牌。我覺得這是中國跳水隊對我們的信任。」何超的臉上沒有狂喜，只有雲淡風輕。

杭州亞運跳水男子雙人三米板決賽，中國隊組合嚴思宇/何超以422.55分的成績奪得冠軍。圖為賽後嚴思宇（右）、何超（左）手持金牌合影。 （中新社）

里約奧運上，肩負著為中國隊衝擊男子單人三米板金牌任務的何超在預賽中出現嚴重失誤被淘汰出局。那次慘痛失利給他帶來了沉重打擊，2017年天津全運會後他選擇退役，當時只有25歲。

「對我來說打擊比較大，當時抱著很大的期望去里約奧運，結果並沒有我想象的那麼美好，奧運後我也慢慢淡出了主力位置。當時雖然我很努力，但在國家隊的機會還是相對較少，再加上當時可能想法過多。」何超說，其實就是不太想練了。

東京奧運 上，已經退役四年的何超看到很多熟悉的面孔依然在賽場上比拚，想要重新證明自己的念頭隨之冒了出來。「其實也是覺得全世界都沒有太多新人冒出來，就想著也許自己還會有一絲絲的機會，所以就想重新復出，為里約奧運的遺憾再拚一把。」

退役四年再復出，想要在有著「夢之隊」之稱的中國跳水隊重新找回一席之地，談何容易，以至於有了這種念頭之後他還是很難下定決心。

「我和省隊帶我的教練談過，說如果我想復出，會不會有這種可能？他說只要你想做，就一切都有可能，所以就下定決心回來了。」何超說。

放鬆了四年，再把曾經熟悉的東西撿回來，並不容易。何超坦言，過去兩年的恢復，比他過去20多年每天訓練都要辛苦。

「很難去描述到底我有多辛苦，但自己內心知道，就是每一滴汗都包含了很多不甘。」何超淡淡地說。

現在釋然了嗎？有記者問。

「我覺得這輩子也忘不了。當時比賽過程中想法過多，包袱過重，想的就是一定要拚下自己的第一塊奧運金牌。過去這麼多年再回頭看，更多是放下過去向前看，因為有時候想的過多，會阻止往前走的腳步。」何超回答。

已經向前看了嗎？記者接著問。

「現在就是把當下每一場比賽比好，才能去想後面的事情。」何超說，接下來的目標是爭取獲得明年2月多哈世錦賽的參賽資格。