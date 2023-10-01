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臨時頂班 中國前國腳宋黎輝開網約車「足球才是本職」

中國新聞組／北京1日電
球迷坐網約車發現司機是宋黎輝。（取材自微博）
球迷坐網約車發現司機是宋黎輝。（取材自微博）

中國前國腳宋黎輝近日被目擊在開網約車，球迷還將照片和截圖發到網路上，引發關注；對此，宋黎輝回應，「當天是在開網約車，但足球是我的本職工作。網約車司機很辛苦，靠自己努力賺錢養家，挺好的」。

上游新聞報導，有球迷在濟南打網約車時看到司機是身著魯能球服前國腳宋黎輝，「這不是前山東魯能泰山隊球員、中國『齊達內』宋黎輝嗎？」「他是體驗生活打發時間，還是生活所迫？」有網友澄清「他也就是兼職吧，怎麼可能全職幹這個？他有好幾台網約車，其中一個司機不幹了，還沒找到合適的司機，當天他在頂班，大家不用擔心他」。

報導說，宋黎輝針對此事表示，情況屬實，「讓大家誤會了也沒啥事兒。大家都是好心，但是有些人的想法可能會不同，所以我也不好去解釋這個事情。誤會就誤會吧。」就頂崗開網約車服務而言，宋黎輝表示：「網約車司機工作辛苦。他們都是靠自己的努力勞動在賺錢養家，這挺好的。因為大家都在用積極的一面，去辛苦努力地工作，去換取自己應該得到的勞動成果。」

報導稱，目前宋黎輝任山東一家足球俱樂部總經理兼教練，他表示：「足球才是我的本職工作，也是我的興趣所在。平日裡，我會經常參加有關足球方面的公益活動，會到青少年中去推廣足球運動，並且自己也會帶隊參加活動。」

據媒體早前報道，宋黎輝今年48歲，於1998年從遼寧隊轉會加盟山東泰山隊。曾隨山東泰山（山東魯能）奪得兩座中國頂級聯賽冠軍以及3座足協盃冠軍。他的出色表現被稱為「中國齊達內」。宋黎輝曾為中國男足國家隊出賽10場，司職中場，攻進1球。離開泰山隊後，他曾短暫加盟深圳隊，退休後他先後執教青島森科、山東滕鼎、內蒙古中優以及江西聯盛等球隊。

網約車 足球 退休

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