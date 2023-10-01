15歲陳燁滑板亞運摘金 父親苦學木工 花10萬自建碗池

陳玩欽「一人包幹」，耗時半年建成碗池。(取材自澎湃新聞)

杭州亞運 滑板男子碗池決賽，中國隊的15歲陳燁一舉奪冠，也成為中國代表團中最年輕的冠軍得主。陳燁的父親陳玩欽是「75後」，7年前發現兒子喜歡玩滑板後，就陪孩子「玩」了7年滑板，而且不惜用10餘萬元的積蓄、花半年時間自建一個碗池，如今兒子成為滑板界頂尖高手，他也從音樂舞蹈代課老師成為滑板店店主以及滑板教練。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，2019年，陳燁在第二屆青年運動會上取得全國第三，對專業化的訓練場所也有更高的需求。由於碗池資源稀缺，每個周末陳燁都要坐一個多小時的車從中山去廣州訓練。陳玩欽因而萌生一個念頭---就是自己打造一個碗池。

陳燁與父親陳玩欽。(取材自澎湃新聞)

據報導，若找人施工蓋碗池要三、四十萬元，陳家無力負擔。陳玩欽用之前學到的電腦3D建模技術模擬一遍，再租一個兩百多平方米、高約4米的倉庫開工。不會木工的他便從頭開始學，一點一點搭建碗池的結構。「可以說碗池上的每一個螺絲都是我擰上去的。」本身為音樂舞蹈代課教師的陳玩欽每天只能抽出下班時間搭建碗池，最終花了半年完成這項巨大的工程。

報導指，2020年初，陳燁進入省隊，在2021年全運會拿下男子碗池銀牌。2022年，陳玩欽又重新選址，與八旬父親、姊夫及另一個教練建造了一個面積900平方米、最高達9米高的碗池。第二個碗池建成後，陳玩欽就專職經營滑板場，主要是給陳燁和其他小朋友上滑板課。

陳燁在練習滑板。(取材自澎湃新聞)

陳玩欽說，2016年元旦他帶著兒子陳燁去商場，看到滑板，陳燁就想嘗試玩。沒想到，陳燁對滑板的興趣持續了很久。2016年至2023年，陪同兒子「玩」滑板7年，陳玩欽強調，最重要的不是「卷」，而是樂在其中。

陳玩欽表示，他1978年生於廣東江門市，由於家庭條件差，只好讀不用繳學費的中專，接觸音樂和舞蹈。畢業後自學高中課程考入師範學院學習音樂。畢業教一年書又辭職學習舞蹈編導。陳玩欽說，他一直在「折騰」，對很多事情都有好奇心，並且付諸實行。

對於陳燁的表現，陳玩欽希望兒子在滑板這項運動上能夠保持興趣，水平越來越高，同時作為一名高一學生，不要耽誤學業。