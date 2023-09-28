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年輕人十一窮遊 50元睡洗浴中心夯 還有「大廳過夜」套餐

中國新聞組／北京28日電
網友分享在洗浴中心過夜的窮遊新玩法。(取材自微博)
網友分享在洗浴中心過夜的窮遊新玩法。(取材自微博)

今年中秋十一假期被預測是近年最火連假，酒店、民宿價格漲翻天，為節省旅遊開支，「到洗浴中心過夜」成為年輕人窮遊新選擇，還有業者順勢推出套餐優惠；一名江西景德鎮洗浴中心店員說，「諮詢假期『大廳過夜』套餐的已有幾百人，大廳位置誰先到先得」，也有精打細節的年輕人到景點周邊城市訂房，導致周邊民宿價跟著上漲。

Tech星球報導，今年中秋、十一旅遊市場迎來井噴，酒店價格從190元(人民幣，下同，約26美元)漲到了上千元，漲幅6至10倍比比皆是。年輕人曉雨表示，自己理解飯店價格上漲，但無法接受超過2倍的漲價幅度，尤其是大學生預算本來就少，更何況，有些高價飯店背後，服務需求並未進行同等提升。

於是想「窮遊」的年輕人開始尋找各種省錢攻略， 美團數據顯示，暑期以來，洗浴中心的線上消費規模較2019年增長150%，20-35歲的消費者占比近七成，瀋陽、北京、哈爾濱、上海、天津等城市的洗浴熱度最高。

目前，有部分城市的洗浴中心推出包含「大廳過夜」的套餐。大部分洗洗浴中心門票有效期為16小時，如果想在洗洗浴中心過夜，則需要另交一次「過夜費」，一般在50元左右。

網友分享在洗浴中心過夜的窮遊新玩法。(取材自微博)
網友分享在洗浴中心過夜的窮遊新玩法。(取材自微博)

中國旅遊研究院預測數據顯示，今年黃金周每天出遊人次將超過1億人，遠超疫情前。面對暴漲的飯店價格，除了選擇去洗浴中心過夜，還有部分人選擇到景點周邊城市租房子。原計畫到東山島的曉菲，看著住宿價格暴漲6、7倍後，選擇了較平價的平潭島作為旅行目的地。

烏鎮民宿老闆王海表示，假日旅遊火爆，很多來烏鎮的遊客會去住南潯，烏鎮到南潯古鎮駕車不過20餘分鐘，導致南潯酒店民宿價格也跟著上漲。

當最熱鬧的長假、上漲的住宿成本，碰上預算並不寬裕的年輕人，他們正在精打細算更具性價比的旅遊套餐。

網友分享在洗浴中心過夜的窮遊新玩法。(取材自微博)
網友分享在洗浴中心過夜的窮遊新玩法。(取材自微博)

民宿 預算 北京

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