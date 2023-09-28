我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

華為18K金智慧表比蘋果貴3倍 要催出富人的愛國情懷？

中國新聞組／北京28日電
華為舉行「HUAWEI秋季新品發布會」，圖為可深潛100M的HUAWEI WATCH Ultimate Design高階智慧手表。(記者杜建重／攝影)
華為舉行「HUAWEI秋季新品發布會」，圖為可深潛100M的HUAWEI WATCH Ultimate Design高階智慧手表。(記者杜建重／攝影)

華為繼表Mate 60系列新機後，近日在秋季發表會上推出18K金高階智慧手表，建議售價2萬1999元（人民幣，下同，約3009美元），比蘋果新款Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra 2貴逾3倍。華為9月26日在官網上架的Mate 60 RS非凡大師版手機殼星鑽智能視窗保護套，售價也要1999元，比紅米Note 13 Pro+手機還貴。網友吐槽說，「貴到買不起」，諷華為「割韭菜遙遙領先」。

華為9月25日秋季新品發表會推出18K金打造的高階智慧手表，是華為史上最貴的智慧表，比蘋果新款Apple Watch Ultra 2的人民幣6500元貴上3倍多。許多人好奇這款「奢侈表」究竟想要賣給誰，網民紛紛嘆「奢華啊」，「土豪專供」，還有網友諷「趕快買，不買不愛國」。

華為推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以1...
華為推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（取材自華為官網）

第一財經分析，智慧手表的競爭正越來越延燒至高階市場。Canalys智慧穿戴分析師劉健森表示，「對有錢人來說，兩萬元的手表也不算貴，但這可以顯示他們的愛國情懷。」近期華為突破美國科技封鎖，在中國帶動一股「愛國主義潮」的背景下，高價手表仍作為有錢人士展現「愛國心」的可能。

不過據研究機構Canalys，在2023年第2季500美元以上高階智慧手表市場裡，蘋果仍具主導地位，占中國超過60%的市場份額。華為的份額約為30%，但成長迅速，去年同期市占率僅2.3%。

據華為新品發表會介紹，HUAWEI Watch Ultimate Design智慧手表表圈以手工鑲嵌6段18K黃金，採用藍寶石玻璃鏡面、黃金表冠、PVD鈦金屬表帶與可伸縮蝴蝶扣等設計組成，觸控表盤，支援雙向北斗衛星傳訊，對應100公尺深潛使用模式等。

Mate 60 RS 手機殼，售價1999人民幣。（取材自官網）
Mate 60 RS 手機殼，售價1999人民幣。（取材自官網）

華為新品中被指「貴到買不起」的，還有Mate 60 RS非凡大師版的手機殼星鑽智能視窗保護套。保護套提供玄黑和瑞紅兩種配色，售價1999元。華為官方介紹「華為Mate 60 RS非凡大師星鑽保護殼採用質感素皮，與機身契合的星鑽設計和顏色，盡顯優雅和尊貴品質。」

由於手機殼售價過於「高貴」，自媒體PChome電腦之家指「不得不說，華為Mate 60 RS非凡大師星鑽保護殼的價格還是有些貴的，甚至可以購買一台Redmi Note 13 Pro+。」

不少網民則酸「裡面不知有什麼遙遙領先的科技含量」，「割韭菜遙遙領先」，「利用家人們的愛國情懷在定標高階市場，一般人連華為手機殼都買不起了。」也有網民引用直播一哥李佳琦日前「金句」反問大喊買不起的網民：「這麼多年薪資漲沒漲？有沒有認真工作？這殼哪裡貴了？」。

華為 Apple Watch Apple

上一則

杭州亞運／13歲稱霸街式滑板 崔宸曦成中國最年輕冠軍

下一則

中國首批App商店監管備案名單 未見蘋果 三星、華為入列

延伸閱讀

中國公布首批行動應用商店備案名單 未見蘋果

中國公布首批行動應用商店備案名單 未見蘋果
在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設
華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷
蘋果勁敵強勢歸來 WSJ：華為星閃技術 挑戰藍牙、WiFi

蘋果勁敵強勢歸來 WSJ：華為星閃技術 挑戰藍牙、WiFi

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
中國社群平台上近期傳出多宗員工拒絕調崗被辭退消息。圖為上海一家電子商務公司辦公室。此為示意圖，無關事件。(路透)

從員工墳場到修羅場 睡帳篷、抄代碼…他們拒絕「被逼」辭職

2023-09-21 02:00
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在發布會開頭表示，HarmonyOS 4發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6千萬。圖取自官方直播視頻

華為HarmonyOS NEXT發布 「純鴻蒙」時代開啟？

2023-09-25 13:39

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看