華為18K金智慧表比蘋果貴3倍 要催出富人的愛國情懷？

華為舉行「HUAWEI秋季新品發布會」，圖為可深潛100M的HUAWEI WATCH Ultimate Design高階智慧手表。(記者杜建重／攝影)

華為 繼表Mate 60系列新機後，近日在秋季發表會上推出18K金高階智慧手表，建議售價2萬1999元（人民幣，下同，約3009美元），比蘋果新款Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra 2貴逾3倍。華為9月26日在官網上架的Mate 60 RS非凡大師版手機殼星鑽智能視窗保護套，售價也要1999元，比紅米Note 13 Pro+手機還貴。網友吐槽說，「貴到買不起」，諷華為「割韭菜遙遙領先」。

華為9月25日秋季新品發表會推出18K金打造的高階智慧手表，是華為史上最貴的智慧表，比蘋果新款Apple Watch Ultra 2的人民幣6500元貴上3倍多。許多人好奇這款「奢侈表」究竟想要賣給誰，網民紛紛嘆「奢華啊」，「土豪專供」，還有網友諷「趕快買，不買不愛國」。

華為推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（取材自華為官網）

第一財經分析，智慧手表的競爭正越來越延燒至高階市場。Canalys智慧穿戴分析師劉健森表示，「對有錢人來說，兩萬元的手表也不算貴，但這可以顯示他們的愛國情懷。」近期華為突破美國科技封鎖，在中國帶動一股「愛國主義潮」的背景下，高價手表仍作為有錢人士展現「愛國心」的可能。

不過據研究機構Canalys，在2023年第2季500美元以上高階智慧手表市場裡，蘋果仍具主導地位，占中國超過60%的市場份額。華為的份額約為30%，但成長迅速，去年同期市占率僅2.3%。

據華為新品發表會介紹，HUAWEI Watch Ultimate Design智慧手表表圈以手工鑲嵌6段18K黃金，採用藍寶石玻璃鏡面、黃金表冠、PVD鈦金屬表帶與可伸縮蝴蝶扣等設計組成，觸控表盤，支援雙向北斗衛星傳訊，對應100公尺深潛使用模式等。

Mate 60 RS 手機殼，售價1999人民幣。（取材自官網）

華為新品中被指「貴到買不起」的，還有Mate 60 RS非凡大師版的手機殼星鑽智能視窗保護套。保護套提供玄黑和瑞紅兩種配色，售價1999元。華為官方介紹「華為Mate 60 RS非凡大師星鑽保護殼採用質感素皮，與機身契合的星鑽設計和顏色，盡顯優雅和尊貴品質。」

由於手機殼售價過於「高貴」，自媒體PChome電腦之家指「不得不說，華為Mate 60 RS非凡大師星鑽保護殼的價格還是有些貴的，甚至可以購買一台Redmi Note 13 Pro+。」

不少網民則酸「裡面不知有什麼遙遙領先的科技含量」，「割韭菜遙遙領先」，「利用家人們的愛國情懷在定標高階市場，一般人連華為手機殼都買不起了。」也有網民引用直播一哥李佳琦日前「金句」反問大喊買不起的網民：「這麼多年薪資漲沒漲？有沒有認真工作？這殼哪裡貴了？」。