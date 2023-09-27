「挖呀挖」黃老師帶貨 狂賣百萬…曾稱不當網紅 被質疑已辭職

黃老師在抖音有3600萬粉絲。（取材自抖音）

此前因兒歌「挖呀挖」走紅網絡的黃老師，開始直播帶貨了。目前直播四場，總銷售額100萬到250萬元（人民幣，下同），有9189人跟買，售出逾3萬件商品。不過，曾表示不會辭職當網紅的黃老師，被懷疑早已離職，30天來粉絲減少近5萬。

來源：YouTube

每日經濟新聞，視頻顯示，黃老師直播時表示非常緊張，還因說錯商品價格向粉絲道歉。

目前，黃老師（網名：音樂老師花開富貴）在短視頻平台的粉絲數已超過794萬。黃老師在剛火的時候，不少網友對她是否會辭職當網紅、幼師身分真假、是否有團隊等問題提出質疑。

當時，黃老師回答，自己沒有任何團隊和公司，只是分享日常教學，看到點讚千萬很開心和激動，對走紅及各種質疑始料未及；辭職的傳聞是假信息，她已工作七年，給小孩子上課很快樂，沒有辭職的想法；從沒標榜過「挖呀挖」是自己的原創歌曲，她本身就經常學習兒歌去分享。

針對「一場直播收入200萬元」的傳言，黃老師承認，直播中收過一些打賞，「但沒有網友說的過百萬、過千萬，沒有接任何廣告，也沒有與其他公司有商務合作」。