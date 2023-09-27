杭州亞運／首位三金王黃雨婷 17歲神槍手槍架掛幸運玩偶

杭州亞運會射擊項目女子10米氣步槍個人決賽中，中國選手黃雨婷獲得冠軍。(新華社)

中國選手黃雨婷/盛李豪26日合力以壓倒性優勢，奪得10米氣步槍混合團體賽冠軍，除了為中國射擊隊拿下本屆亞運第六面金牌，黃雨婷也成為本屆首位三金王；而18歲的盛李豪繼25日斬獲男子10米氣步槍個人金牌並打破世界紀錄後，也成為「雙冠王」。

綜合文匯報、上觀新聞報導，在此前女子10米氣步槍個人賽和團體賽取得兩金的黃雨婷，連同混合團體賽金牌已豪取3金，是本屆亞運首位「三金王」；這位2006年出生的小將賽後表示：「杭州可以說是一塊福地，在家門口打比賽還是有些壓力的，但是要把壓力變成動力。」

談到與盛李豪的合作時，黃雨婷則表示兩人特點不同，但不會出現互相影響的情況：「盛李豪擊發比較快，我比較慢，但這不會出現影響，因我們兩個就是各打各的，他擊發快慢對我沒有影響。至於我們的共同特質？我想是有衝勁一些，有種初生牛犢不怕虎的感覺。」

單眼皮，皮膚白凈，身材瘦削，紮個馬尾辮，乾淨俐落。2006年出生的浙江小將黃雨婷，是杭州亞運 會中國射擊代表隊中年紀最小的一位。

從團體賽到決賽，黃雨婷的槍架上都掛著一隻萌萌的熊貓玩偶，令黃雨婷在網上被戲稱為「掛最萌的熊貓，打最狠的槍」。對此黃雨婷解釋道：「熊貓玩偶是我一個姐姐送給我的，是大運會結束之後她從大運村帶過來。之後我就一直掛在槍架上，也希望能給我帶來好運。」

黃雨婷在巴黎奧運 期間快速崛起，成為女子10米氣步槍項目的領軍人物，2022年射擊世錦賽，剛滿16歲的黃雨婷勇奪2金1銀，為中國隊收穫了一張巴黎奧運會的門票。

黃雨婷的啟蒙教練林克寒表示，黃雨婷擁有一顆「大心臟」，「這個孩子一打比賽，成績往往會超出訓練水平，她是個比賽型的選手」。