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孟晚舟回國2周年 華為發布會如春晚 吶喊「遙遙領先」

中國新聞組／北京26日電
華為25日在深圳舉行秋季全場景新品發布會，搭載最新技術的平板電腦、智能電視、智能手表、耳機和其他智能配件亮相。（新華社）
華為25日在深圳舉行秋季全場景新品發布會，搭載最新技術的平板電腦、智能電視、智能手表、耳機和其他智能配件亮相。（新華社）

25日是孟晚舟回中國兩周年，華為選在這天舉行新品發布會推出七款新品，最受矚目的是Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS。發布會規格宛如「科技界春晚」，超過2000人與會，更有數百家來自全球各地的媒體，其中參與直播的媒體平台多達140家。現場瀰漫愛國情緒，「遙遙領先」吶喊聲貫徹全場。

來源：YouTube

綜合媒體報導，華為新品發布會帶來了包括MatePad Pro 13.2吋、華為WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師、華為智慧屏 V5 Pro、華為FreeBuds Pro 3、華為智能眼鏡2、華為WATCH GT 4等在內的7項新品，以及預告將發表新款智慧汽車。

全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN非凡大師」首發兩款產品：一款是「華為 Mate 60 RS」手機，另一款則是華為首款高端黃金智慧手表，表圈純手工鑲嵌六段18K黃金，同時支持雙向北斗衛星通訊、百米深潛防水。

華為Mate 60 RS是Mate 60系列最高端的「機皇」產品。在外觀設計、配置上進一步升級，將直接衝擊iPhone 15 Pro Max。

此前有媒體透露，Mate 60 RS將搭戴麒麟9000s處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，支援衛星通話，並具有玄黑配色。預計螢幕尺寸為6.82吋，續航方面將搭載5000mAh大電池，並支援88W有線超級快充和50W無線超級快充。

此外，華為此次推出的MatePad Pro 13.2也廣受關注，因該機是首款搭載「星閃」技術的平板。

報導指出，華為發布會還沒登場前，直播間幾乎被網民「遙遙領先」瘋狂洗版，就連發布會上也不時聽到台下高呼「遙遙領先」。

對於大眾所期待的新手機，華為常務董事、終端BG CEO余承東表示，華為Mate 60系列開啟先鋒計畫以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。HarmonyOS 4目前升級設備數達6000萬，每天增加120萬用戶。

發布會未提手機、更未提晶片讓網民十分失望「是發布了個寂寞嗎」，也有網民為華為辯護「不提手機，是為了不刺激美國」、「不能標5G，卻跑出5G的速度；不能用台積電，卻做出自己的晶片」。

華為官網在新品發布會後公布手機價格，華為Mate60 Pro+售價公布，16+512G人民幣8999元（約1231美元），16+1T 9999元（約1367.9美元），並開啟預售。但有網民吐槽，現在網上都預訂不到，搶到的512G要等150多天。

華為新品發布會的日期也是孟晚舟回國兩周年，有網民透過私人出資，在美國紐約時報廣場戶外屏幕播放孟晚舟手持鮮花的相片，畫面中有「The light boat has crossed the mountains」（輕舟已過萬重山）、「be far ahead」（遙遙領先）等字句。

華為 孟晚舟 晶片

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