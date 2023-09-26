華為新品發布會 劉德華來了 「非凡」哏圖瘋傳

「劉德華為在 不怕沒柴燒」哏圖。(視頻截圖)

華為 在新品發布會發布了超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師，品牌大使劉德華現身在會中引起高潮。劉德華提及他對非凡大師的理解，他並讚華為在自己的領域做到極致。會後劉德華話題登上熱搜，網民做了「有劉德華為在，不怕沒柴燒」的哏圖也引起瘋傳。

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華為的發布會以中國交響樂團與中國音樂學院青年愛樂樂團演繹歌曲「我的夢」大合唱開場，而發布會尾聲則是由華為合唱團高唱Beyond「光輝歲月」，現場氣氛被推至高潮，被稱為「史上最燃」發布會。

香港 文匯報報導，華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使劉德華昨日穿著深色西服登場，他提到「我遇過的非凡大師，導演許鞍華、林子祥，他們就是真正非凡的人。」劉德華說，自己特別尊敬像許鞍華一樣始終如一的人，無論什麼時代、無論自身在高峰還是低谷，永遠都在安安靜靜地拍攝那些努力生活的人，做自己熱愛的事情。

「無論像華為這樣的公司或我敬佩的非凡大師，我們都講述同一個故事：不是天生非凡，而是敢、於、非、凡！在自己的領域做到極致，就是非凡大師。」此言一出，即時贏得全場喝采。

數年前網上流傳過劉德華自拍照片，顯示他使用華為手機。

自由亞洲電台報導，「大師」一出手，果然效果「非凡」。發布會後，微博 熱搜榜「劉德華非凡大師」話題超過7000萬閱讀量，排名僅次於「華為發布會」。「余承東和劉德華握手合照」也登上熱搜；還有網民製作「劉德華為在，不怕沒柴燒」哏圖也被瘋傳。

更有人發問「大家印象最深的產品是哪個」，但照片卻放的卻是劉德華。