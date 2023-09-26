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華為推智能車 嗆超越特斯拉

記者黃雅慧／綜合報導
9月25日，華為秋季全場景新品發布會上展示智界S7汽車。（新華社）
9月25日，華為秋季全場景新品發布會上展示智界S7汽車。（新華社）

華為25日舉行新品發布會，預告新款汽車產品將於11月發表，這是華為與奇瑞汽車共同研發的首款華為智選轎車「智界S7」。華為終端BG CEO余承東說，智界S7將在各個規格上超越特斯拉的Model S。華為還將在12月發表「問界M9」，余承東稱這將是「（人民幣）1000萬以內最好的SUV（運動型多用途車）。

來源：YouTube

華為本次發布會除華為商城外，人民日報、新華社、新華網等官媒同步報導，直播規模或創歷史。港媒報導，當日大批媒體抵達深圳發布會場，並有百餘家媒體直播。規模之大，可見外界關注程度之高。

余承東指出，智界S7定位為「高能大空間智慧轎跑」，搭載華為高階智能駕駛，擁有「大不一樣」的越級空間、「馭風般」的駕控體驗和無憂超長續航。

至於問界M9，余承東說，新車將搭載華為智能汽車全棧技術解決方案等科技，同時採用全新家族化設計和「媲美MPV （多功能休旅車）級別」的全尺寸百變空間。

對於日前剛發表的問界M7，余承東表示，自上市以來，新款問界M7訂單量已經超過2萬輛，目前日訂單量超過1500輛，而問界M7能有如此表現，一方面是重資5億元（人民幣，下同，約6840.8萬美元）來全新打造，在安全性能方面有了顯著提升，增加了用戶用車的安全感；另一方面，增加配置的同時，起售價下調至24.98萬元，加上增加了實用性更高的五人座版，以及搭載HUAWEI ADS 2.0高階智慧駕駛系統等，產品力和性價比均得到大幅度提升，贏得了市場和消費者的充分認可。

據IT之家報導，此前中國工信部公布上述兩款新車型申報內容顯示：問界M9長寬高分別為 5230/1999/1800毫米，軸距為3110毫米，提供純電、增程兩套動力系統。

另一款智界S7則擁有多個版本與尺寸，長寬為4971/1963毫米，高1474/1477毫米，軸距為2950毫米，智界S7在動力方面搭載寧德時代磷酸鐵鋰或三元鋰+磷酸鐵錳鋰電池及華為電機，兩驅版功率215千瓦，四驅版功率150/215千瓦。此前據車主之家報導，智界S7新車將10月20日展車進店，並於11月17日廣州車展期間開始交車。

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