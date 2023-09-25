中國男足又翻車 被世界排名189孟加拉隊0：0逼平

杭州亞運男足A組小組賽24日舉行，中國隊0比0戰平孟加拉隊。圖為中國隊球員王振澳（右）與孟加拉隊球員。（中新社）

杭州亞運 男足比賽24日進到小組最後一輪。前兩輪5比1大勝印度隊、4比0輕取緬甸 隊的中國亞運男足卻在同組最弱的孟加拉隊身上「翻車」，0比0被對手爆冷逼平，不少中國球迷開罵「臉都不要了」。

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紅星新聞報導，孟加拉隊在國際足總世界排名僅第189名。儘管這場平手並不影響中國亞運男足拿到小組第一名，但如此糟糕的表現，實在讓球迷難以接受。

據報導，前兩輪全勝後，中國亞運男足已提前出線，雖然理論上還沒有拿到小組第一，但只要不大比分輸給孟加拉隊，就不影響中國亞運男足以小組第一名的身分出線。在這種情況下，主教練久爾傑維奇輪休了韓佳奇、朱辰傑、王振澳、高天意、戴偉浚、徐皓陽、陶強龍等大多數主力，讓替補球員可以有練兵的機會。

結果，大半替補出戰的中國亞運男足表現相當糟糕，上半場不但顆粒無收，甚至還一度被國際足總世界排名第189位的孟加拉隊掌控了節奏。第19分鐘孟加拉國隊連續打出進攻，一次射門被黃子豪沒收，而後一對一後的射門打在蔣聖龍的腿上，折射偏出門柱，差點攻破了中國亞運男足的大門。不少球迷都在感慨說：「可能孟加拉隊都沒想到，他們居然在中國隊身上找回了自信！」

下半場，久爾傑維奇陸續換上了戴偉浚、徐皓陽、阿布拉汗、譚龍等人，但局面仍舊沒有改觀，中國亞運男足仍然遲遲無法打破僵局。第82分鐘，孟加拉隊再次在中國亞運男足禁區內造險，好在回防的後衛將孟加拉隊前鋒直面門將黃子豪的射門擋住，否則更大的難堪將會到來。全場比賽，雙方射門8比8，射正2比1。在這個數據之下，中國亞運男足贏不了球實在是太正常的事。

報導稱，雖然中國亞運男足仍以2勝1平的戰績獲得小組第一名，但這樣一場難堪的平局，也為球隊後續的比賽蒙上了一層陰影。亞運男足最後一輪將在9月25日結束，根據賽制，中國亞運男足將在1/8決賽對陣B組或D組的第三名。以球隊昨晚的糟糕表現，實在讓人對淘汰賽沒有太大的信心。

另據羊城晚報報導，賽後，孟加拉隊總教練表示，這場比賽對孟加拉隊而言雖平猶榮。「我們的水平比我們想像的要好一些，我為我們的球員感到驕傲，為我們的隊長感到驕傲。本來我們想進一個球，但很可惜沒有實現。雖然是一場平局，但是我認為雖平猶大。」他表示，「我們是孟加拉國家足球 隊，在未來我們需要對自己有更多信心。這裡的環境、設備、氣氛都非常好，讓我們勇氣倍增。本來我們可以打敗中國隊。」