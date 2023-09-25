武漢病毒所列20高風險冠狀病毒 石正麗：全球恐爆另一場疫情

石正麗團隊近日發表的研究警告，全球「非常有可能」再爆發新一波冠狀病毒疫情。圖為石正麗2020年9月在北京發表演講的畫面。（中新社）

中國今年年初才從新冠疫情 中正式解封，近期卻有各種病毒在中國亂竄，包括新冠、猴痘、登革熱等。就在官方一再強調病毒可控之際，武漢病毒研究所 專家、有「蝙蝠女」稱號的石正麗 警告，未來全球極可能再爆發另一波冠狀病毒疫情，該團隊也將研究中的20種冠狀病毒列為「高風險」病毒。

香港英文南華早報24日報導，石正麗近期與其團隊的一篇論文警告，全球必須為像類似冠狀病毒一樣的疾病及早做好準備。她表示，因為「如果冠狀病毒導致以前出現過的疾病，那麼有很大可能也會導致未來的病毒爆發」。

報導提到，在石正麗及其團隊近期的這項研究當中，顯示評估40種冠狀病毒種類的人類「溢出（spillover）風險」，並將其中一半（20種）評為「高風險」。

文章寫到，目前在研究當中的這20種已有六種被發現，會產生能傳到人類的疾病。還有證據顯示，另外三種也會引發疾病，或傳到其他動物物種身上。

該論文還警告，「幾乎可以肯定未來將會出現疾病，而且很可能再次出現新的（冠狀病毒）疾病」。據了解，這份論文主要分析病毒的特徵，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及任何人畜共通歷史。

此外，報導指出，石正麗團隊此論文研究早在7月時就已刊登於英文醫學期刊「新興微生物及感染」（Emerging Microbes & Infections）。然而，直到9月才在社群平台上獲得廣泛關注。

南華早報分析，部分原因可能是這項研究不是用中文撰寫。但中國疾病預防控制中心一匿名科學家認為，這反映出在中國突然取消新冠疫情的「清零」政策後，人們希望擺脫這個話題。且中國官員有意或無意地淡化疫情，部分城市也停止公布染疫數據。

對此，報導補充，也可能是因石正麗的研究具有「高度敏感性」，因此許多病毒學家並不願意評論其相關研究。

據悉，石正麗現年58歲，由於一直進行蝙蝠冠狀病毒以及跨種感染研究，故有「蝙蝠女俠」稱號。紐約時報2021年曾形容，石正麗是中國科學進步的象徵，是處於新興病毒研究前沿的「蝙蝠女俠」。