中國空屋過剩 前高官揭：14億人也住不完 甚至可容納30億人

中國餘屋過剩，將制約房地產業未來發展，圖為山西太原汾河邊住宅高樓林立景象。（中新社）

中國近年出台多項新政策刺激房市，但28城平均空置率達12%，看在前官員眼裡，房地產 供應已過剩。國家統計局前副局長賀鏗直言，目前房地產供應量，14億人可能都住不完，最極端的認為空置房屋數量甚至足以容納30億人，他批評「這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的」，「房地產企業必須轉型，早轉型早主動」。

據觀察者網報導，賀鏗23日在「2023中國實體經濟發展大會」上表示，當前中國經濟確實遇到的一些狀況。現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，每個專家估的數字都大不相同，「最極端的認為，目前的空置房屋數量足以容納30億人」。

賀鏗指出，這個估計可能有點多，但可能14億人住不完，有購買力的剛需肯定買不完。他批評，這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的。在這種情況之下，「房地產企業必須轉型，早轉型早主動」。

中國的空屋率一直是各界關注焦點。去年8月，貝殼研究院發布一份調查報告指出，28個大中城市平均房屋空置率為12%，相對處於較高區間。僅9個城市空置率處於合理區間之內，大部分城市處於10%至15%之間，6個城市高於15%。

其中，江西省會南昌的住房空置率名列第一，達到20%，代表南昌有五分之一的已售存量房屋處於空置狀態。其次是河北廊坊，空置率為19%。深圳、北京 、上海空置率最低，均在7%以下。西安、鄭州、昆明、合肥、無錫等大部分城市處在10%至15%之間。

每日經濟新聞報導，貝殼認為住房空置率的區域差異，直接反映房地產市場發展的潛力。通常來說，空置率在5%到10%之間是合理的，低於此區間則認為空置率過低，表示住房需求旺盛，潛在需求較高。高於10%則認為空置率過高，表示房屋供給過剩，有庫存積壓風險。

中國房市買氣也走低，根據國家統計局，今年1到8月，全國房地產開發投資 下降8.8%。全國商品房銷售面積較去年同期下降7.1%；商品房銷售7兆8158億元，下降3.2%。

據自由亞洲電台報導，北京市朝陽區政府近日公開拍賣國有資產，中國鐵建國際城住宅154戶低於市場價格但乏人問津，截至22日出脫不到20戶，且基本上都是底價成交，多數流標。房產律師王玉臣說，流拍可能是因市場需求不足，何況房市低迷，民眾購買力普遍下降，許多購屋者可能會選擇更經濟實惠的商品。