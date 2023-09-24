杭州亞運／泳破亞洲紀錄 汪順：東奧奪金後一度失去目標

杭州亞運會游泳比賽男子200米個人混合泳決賽中，中國選手汪順以1分54秒62的成績獲得冠軍。（新華社）

前一晚，奧運冠軍汪順還在與「數字人火炬手」共同點燃杭州亞運 主火炬，成為亞運史上經典一幕的親歷者。24日，他在亞運游泳項目男子200米個人混合泳決賽中，以1分54秒62創造新的亞洲紀錄，站上最高領獎台。

賽後汪順在個人微博留言：「相比於金牌，我更開心的是能夠打破自己保持的亞洲紀錄！29歲的年齡，只是個數字，說我不行的人，你們看這個成績還行嗎！」

經歷了運動生涯的起伏，汪順賽前就憋著一股勁要在家門口取得好成績，如今終於得償所願。面對未來，他希望向著心裡的目標踏實前行。

東京奧運 奪冠後，汪順一度失去了目標，覺得無法再從游泳中獲得快樂。

今年福岡游泳世錦賽前，汪順感覺找回了動力，希望忘掉奧運冠軍的光環，繼續超越自己，填補自己金牌大滿貫（奧運、亞運、短池世錦賽和長池世錦賽）的最後一個缺口——長池世錦賽冠軍。

然而，好事多磨。在福岡，他在男子200米混合泳中沒能晉級決賽，400米混合泳因為犯規被取消成績。汪順還行嗎？是否還能回歸巔峰？人們不禁提出這樣的疑問。

杭州亞運游泳比賽男子200米個人混合泳決賽中，中國選手汪順以1分54秒62的成績獲得冠軍。（新華社）

汪順說，近一年來他在更換了教練後需要用一些時間去適應、沉澱和積累，然後做出改變。

「原來我只需要專注於訓練，現在需要更多時間去協調訓練和生活上的事情，畢竟新的團隊需要磨合。我也曾經崩潰過，訓練不順的時候也有過山車般的心理變化，起起伏伏，尤其是夜深人靜的時候。」汪順說。

終於，這些無法言說的痛苦換來了大爆發。

從福岡世錦賽到杭州亞運，間隔時間只有不到兩個月，汪順積極與教練團隊配合溝通，制定並嘗試了一些和以往不太一樣的辦法，幫助他迅速調整狀態。

29歲的汪順是第四次參加亞運，記憶猶新的依然是2010年廣州亞運。「那時候我是新人，第一次站在亞運的舞台上，與亞洲對手們在同一個泳池競技，現在回想起來依然熱血澎湃。」

杭州亞運開幕前，汪順得知他將以最後一名火炬手的身分點燃主火炬。「作為一名浙江人，家鄉要辦一屆中國特色、浙江風采、杭州韻味的亞運賽事，如何以運動員身份把中國最精采的一面呈現給全世界、全亞洲的觀眾們，是我們的義務、榮譽和驕傲。」汪順說。

經歷了愈來愈多大賽和成績起伏的淬煉後，汪順「愈來愈明確什麼時候該做什麼事，懂得為所珍視的東西全力以赴。」

杭州亞運會游泳比賽男子200米個人混合泳決賽中，中國選手汪順以1分54秒62的成績獲得冠軍。（新華社）

在杭州奧體中心游泳館注視著五星紅旗高高升起，和全場觀眾合唱國歌，讓汪順十分開心，不僅為自己在東京奧運後再度提高最好成績，更是為中國游泳實力的整體提升。

在汪順眼裡，中國游泳隊中的覃海洋、張雨霏、李冰潔，他們都是年輕人。

「（覃）海洋這兩年增長了不少肌肉，（張）雨霏變得內心越來越強大……這麼多年一直在這個有著光榮傳統的國家游泳隊中，眼看著更多年輕選手不斷成長，我感到非常榮幸。」汪順說。

在福岡世錦賽一舉贏得男子蛙泳「三冠王」的覃海洋當天和汪順同池競技，力壓日本名將瀨戶大也獲得亞軍後，覃海洋表示：「今晚是一場非常精彩、高水平的決賽，恭喜順哥遊出了非常快的成績。」

贏得金牌後，汪順並沒有欣喜若狂，只希望再接再厲完成後面的比賽，向著巴黎奧運 出發。

「只要心裡的目標沒有變，最後結果也不會離它太遠。」汪順說。