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京滬鬆綁合格外資自由匯款 鼓勵外商投資

中國新聞組／北京24日電
北京、上海鬆綁外資跨境投資。（路透資料照片）
北京、上海鬆綁外資跨境投資。（路透資料照片）

中國將向境外投資者進一步敞開大門。近日北京、上海兩地分別印發通知，便利外國投資者跨境投資，支持真實合規的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。另外，彭博新聞引述消息人士稱，中國監管部門正考慮提高境外投資者對部分行業上市公司A股的持股比例上限的有關政策建議，以進一步開放和活躍資本市場。

財聯社報導，業內專家表示，這對促進吸引外商投資，保護外商投資合法權益，為外商投資營造更好的營商環境等，都具有積極作用。

具體來看，北京市商務局近日起草的「北京市外商投資條例」指出，外商投資企業的外籍職工和香港、澳門、台灣職工的工資收入和其他合法收入，可以依法自由匯出對企業聘用的符合條件的境外人才，給予經常項下合法收入購匯匯出便利化等措施，本市鼓勵外商投資企業境內再投資。

而上海市政府辦公廳近日也印發相關通知指出，上海自貿試驗區及臨港新片區應允許真實合規的、與外國投資者投資相關的所有轉移可自由匯入、匯出且無遲延。外商投資企業的外籍職工和香港、澳門、台灣職工的工資收入和其他合法收入，可以依法自由匯出。任何單位和個人不得違法對幣種、數額和匯入、匯出的頻次等進行限制。

另據彭博社報導，監管部門正考慮提高外資持有A股比例。中國目前要求所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和不得超過該公司股份總數的30%，單個境外投資者通過合格境外機構投資者(QFII)持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過股份總數的10%。

今年以來，外資近來持續流出A股，8月份外資賣出約120億美元的A股，9月份至今賣出逾200億元人民幣。知情人士稱，關於外資持股的這一最新政策建議仍處在初步考慮階段，關於涉及哪些行業以及提高後的門檻如何等細節，目前尚無定論。

北京、上海鬆綁外資跨境投資。（路透資料照片）
北京、上海鬆綁外資跨境投資。（路透資料照片）

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