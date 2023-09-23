2008北京奧運外套現身杭州亞運 網讚「中國製造」的縮影
去年北京冬奧開幕不到一個月，多位出現在媒體中心的記者，背著「2008年北京奧運媒體背包」情景，引來中國網友圍觀。而在今年的杭州亞運，則有身穿「2008年北京奧運」外套的資深記者又刷螢幕。中國網友紛紛讚嘆，歷經15年的外套和小小的背包，都是「中國製造」的縮影。
綜合中國青年報、濟南時報報導，美麗浙江記者拍到資深記者現身亞運媒體食堂，身穿來自「2008年北京奧運」的外套，歷經15年，顏色依舊鮮豔。透過視頻，不少心細網友發現，實際上，這是2008年北京殘奧會的外套。
「亞運會上有記者穿08年奧運會外套」也衝上微博熱搜。網友們紛紛留言：「時尚是個圈，經典是會反覆流行的」，「這『硬派穿搭』的質量槓槓的！」
據報導，穿著這件2008年北京奧運外套的男子是原新華社體育記者周宗欣，據了解，周宗欣今年77歲，目前已經退休，他本次來亞運會主要為新華社團隊做技術保障工作。他表示，這次之所以穿著08年奧運外套，因為對於參與過北京奧運和殘奧會的工作人員來說，這是美好回憶的一部分，希望藉此把08年北京奧運和殘奧會的精神傳承下去。
網友們對此表示「很感動」，「這就是跨越十年的連動，好棒」，「這份精神會傳承下去的」，「向周老師致敬」。
也有網友想起了2008年的背包，喊話：期待看到那款背包。原來是去年北京冬奧開幕不到一個月的時候，在媒體中心出現多位記者，背「2008年北京奧運媒體背包」，而這看似巧合的一幕其實已多次出現。曾有伊朗記者坦言，每逢大賽都背著它，「這個包的品質太好了」；西班牙記者費南多還背著這個包包去了倫敦、里約，又背到東京。
網友們讚嘆說，杭州亞運大型運動賽事保留「節目」—「你的背包背到現在還沒爛」已經上演，再同場加映「你的外套穿到現在還鮮豔」，「小小的背包，成為『中國製造』的縮影」。
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