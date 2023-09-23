2008北京奧運外套現身杭州亞運 網讚「中國製造」的縮影

穿​著2008年北京奧運外套現身杭州亞運媒體食堂的是男子是原新華社體育記者周宗欣。（視頻截圖）

去年北京冬奧 開幕不到一個月，多位出現在媒體中心的記者，背著「2008年北京奧運 媒體背包」情景，引來中國網友圍觀。而在今年的杭州亞運 ，則有身穿「2008年北京奧運」外套的資深記者又刷螢幕。中國網友紛紛讚嘆，歷經15年的外套和小小的背包，都是「中國製造」的縮影。

綜合中國青年報、濟南時報報導，美麗浙江記者拍到資深記者現身亞運媒體食堂，身穿來自「2008年北京奧運」的外套，歷經15年，顏色依舊鮮豔。透過視頻，不少心細網友發現，實際上，這是2008年北京殘奧會的外套。

「亞運會上有記者穿08年奧運會外套」也衝上微博熱搜。網友們紛紛留言：「時尚是個圈，經典是會反覆流行的」，「這『硬派穿搭』的質量槓槓的！」

據報導，穿著這件2008年北京奧運外套的男子是原新華社體育記者周宗欣，據了解，周宗欣今年77歲，目前已經退休，他本次來亞運會主要為新華社團隊做技術保障工作。他表示，這次之所以穿著08年奧運外套，因為對於參與過北京奧運和殘奧會的工作人員來說，這是美好回憶的一部分，希望藉此把08年北京奧運和殘奧會的精神傳承下去。

網友們對此表示「很感動」，「這就是跨越十年的連動，好棒」，「這份精神會傳承下去的」，「向周老師致敬」。

多位外國記者曾在去年北京冬奧開幕時被目睹背著「2008年北京奧運媒體背包」。（取材自中國青年報）

也有網友想起了2008年的背包，喊話：期待看到那款背包。原來是去年北京冬奧開幕不到一個月的時候，在媒體中心出現多位記者，背「2008年北京奧運媒體背包」，而這看似巧合的一幕其實已多次出現。曾有伊朗記者坦言，每逢大賽都背著它，「這個包的品質太好了」；西班牙記者費南多還背著這個包包去了倫敦、里約，又背到東京。

網友們讚嘆說，杭州亞運大型運動賽事保留「節目」—「你的背包背到現在還沒爛」已經上演，再同場加映「你的外套穿到現在還鮮豔」，「小小的背包，成為『中國製造』的縮影」。