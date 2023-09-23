中果粉瘋搶iPhone 15 最高加價2800 京滬廣深通宵排隊

蘋果iPhone 15新機開賣，全球果粉排隊搶買。圖為上海門市的排隊人潮。（路透）

iPhone 15新機昨在中國開售並開放取貨，多地熱搶，上海、北京 等地蘋果門店都出現排隊或冒雨等待人龍，有人凌晨1時就來霸位，有黃牛加價1500元人民幣（約205.5美元）收機，有通路報價達2800元。線上預訂訂單排到了冬天。有民眾說，華為新機再「遙遙領先」，還是iPhone耐用。也有網民呼籲，抵制這批印度 製iPhone，因為不滿「印度崛起欲取代中國」和「怕咖哩味」。

綜合媒體報導，在經過一周的預售後，iPhone 15系列昨天於中國正式開售，同時在營業後的前兩個小時開放預售取貨，北京、上海、廣州、深圳等多地蘋果門店門口從凌晨起，就出現趕來排隊取貨及搶購的果粉。

北京三里屯的蘋果專賣店外，有人凌晨1時就來排隊，當天600多位用戶線下取貨；位於中國金融中心上海的蘋果旗艦店門前清晨5時就有人潮；杭州民眾更是冒雨排隊；一位在蘋果深圳萬象城零售店門口排隊取貨的果粉說，他一早來排隊的原因是希望能盡早拿到iPhone 15新機「搶鮮」與親友分享；另一位民眾說，「華為Mate 60再火，iPhone還是要用」。

而蘋果門店外的許多黃牛也沒閒著，據報導，黃牛們在現場等待開售後第一時間收現貨，今年開價1200至1500元不等，主要是針對iPhone 15 Pro系列，鈦金屬原色加價最高，約達1500元，藍色鈦金屬也加價約千元。深圳一位黃牛則稱，iPhone 15 Pro Max 512GB最搶手。而據梨視頻，有通路iPhone 15 Pro Max最高加價2800元。

iPhone 15系列在中國預售情況火爆，京東截至9月18日預定量已突破300萬，天貓平台在9月15日iPhone 15預售當晚連續補貨9次，最晚收貨日期60天內。另據手機中國報導，iPhone 15系列最受歡迎的版本是定位最高、提升最大的Pro Max版，目前在官網預訂最晚到貨時間排到了11月21日，差不多要等兩個月，而11月8日就「立冬」，無異是訂單排到了冬天。

蘋果iPhone 15新機開賣，杭州果粉排隊搶買。(Getty Images)

路透報導，在擴大對政府工作人員iPhone使用的限制以及國內製造商華為推出高端競爭對手，引發人們對iPhone需求的擔憂之後，蘋果最新款iPhone在中國的銷售情況，受到了粉絲熱捧。

不過據美國之音報導，一些中國網友呼籲抵制印度生產的iPhone 15，以表達對印度不斷成長的蘋果產品生產規模的不滿。一位網友寫道：「印度組裝的第一批，我是不會買的。還是等等我們國內的富士康組裝上市了再買。」不少網民用歧視性的玩笑稱，印度產的蘋果手機不衛生，稱蘋果的新iPhone帶著濃濃的咖哩味，鑑別蘋果手機生產地點的最好方式就是聞一聞。