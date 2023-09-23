促進民營經濟發展 中國再祭22項措施

為支持民營經濟發展，北京當局近期推出多項措施。圖為福建漳州科華電氣技術有限公司廠房。(新華社)

中國商務部 22日表示，中國8月商品銷售穩定回升、暑期居民出遊熱度較高，網路零售維持較快成長，以及農村消費加速恢復，拉動消費持續恢復與擴大，消費需求已有回溫之勢。

商務部22日在網站發布消費促進司負責人解讀8月消費市場狀況。該負責人表示，中國8月消費市場有4項特點。1是商品銷售穩定回升；2是服務消費較快成長，包含暑期居民出遊熱度較高，帶動餐飲、住宿、旅遊、交通等服務消費較快成長；3是新型消費快速發展，網路零售維持較快成長，今年前8月全國網路零售額9.54兆元人民幣(約1.3兆美元)，年增長12.1%；4是農村消費加速恢復。8月鄉村消費品零售額較去年成長6.3%。

另，繼7月中央、國務院 推出壯大民營經濟31條措施，並在近日成立民營經濟發展局後，中國國家市場監督管理總局近日再發布「市場監理機關促進民營經濟發展的若干措施」，以規範和引導民營資本健康發展，提振民營經濟發展信心。

據央視報導，「市場監理機關促進民營經濟發展的若干措施」共22項措施，聚焦五個面向，回應民營經濟各類關切。包括持續優化民營經濟發展環境、加強對民營經濟政策支持、強化民營經濟發展法治保障、推動民營經濟實現高品質發展、營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，加大宣傳等。

中國國務院總理李強21日到北京 參觀3家專精特新企業後指出，中國經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大關口，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力。

他強調，要進一步完善全要素的資源保障體系、全生命周期的服務管理體系和梯度成長的培育體系，針對企業在融資支援、稅收優惠等方面的訴求，推出更精準有效的政策。