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曾是中國神童28歲無業 還說「混吃等死反而能幸福一輩子」

中國新聞組／北京21日電
張炘煬說之前還曾要求父母在北京為他買房子，結果沒有同意，「他們還欠著我一套北京的房子」。（視頻截圖）
張炘煬說之前還曾要求父母在北京為他買房子，結果沒有同意，「他們還欠著我一套北京的房子」。（視頻截圖）

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩幾千元（人民幣，下同），父母不時匯錢接濟。但張炘煬對現狀很滿意，因為「不用看別人的臉色」。

來源：YouTube

中央社引述九派新聞報導，張炘煬從小就展現非凡的數學才能，連獲多個國際數學競賽金牌。他10歲參加高考，考上了天津工程師範學院，成為中國年紀最小的大學生。張炘煬13歲考上北京工業大學碩士研究生，再打破中國年齡最小的碩士生紀錄。

2011年，16歲的張炘煬考上北京航空航天大學應用數學博士研究生，又成為中國年齡最小的博士生。但他接受採訪表示，曾要求父母全款在北京買房，作為參加碩士論文答辯的條件，否則就不考博士，引發極大爭議。

2019年，張炘煬花8年時間終於讀完博士，有網友稱查不到他的博士論文。張炘煬說：「知網上是查不到北航的學位論文的，想查我的學位論文需要到國家圖書館的網站上。」並秀出博士證書。

張炘煬10歲考上大學。（視頻截圖）
張炘煬10歲考上大學。（視頻截圖）

張炘煬坦承，從科學研究來看，他是完全的失敗，如果照西方大學標準，他博士畢不了業。他說，光是寫博士論文耗了5年的時間，發表差幾天就過了畢業期限。

博士畢業後，張炘煬在寧夏師範學院當外聘教師，2021年8月辭職，目前與朋友合夥接專案賺錢，在上海租房子住。他說，「差不多每兩、三個月父母就會主動給我打1萬塊。我現在沒有固定工資，完成一個項目結一個項目的錢」。

張炘煬說，現在自己銀行卡上就剩幾千塊錢了，但他不願意給別人打工，「給別人打工了你還想財富自由？開什麼玩笑？我現在至少不用看別人臉色」。

他還說：「時代變了，現在沒人會餓死，混吃等死反而能幸福一輩子。你要是瞎創業瞎折騰，那才容易把自己折騰沒了」。

對此，張炘煬的父母並不十分贊同。但他說，「整個2022年我都在跟他們激烈衝突，就是關於我職業發展的事情，他們明明什麼都不懂還要指點江山」。

張炘煬說，自己對現狀很滿意，無業一身輕，不工作一輩子都可以，因為有父母可以靠（之前還曾要求父母在北京為他買房子，結果沒有同意，其還吐槽自己的父母給他設計出來這樣一條人生道路，現在父母定期給他付錢）。

張炘煬表示，他最大的願望是能夠做出一些有價值的學術成果，證明自己不是失敗者。

張炘煬對現況滿意，表示「無業一身輕」。（視頻截圖）
張炘煬對現況滿意，表示「無業一身輕」。（視頻截圖）

北京 高考 圖書館

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