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中男足勝印度 奪亞運開門紅 網友激動：終於贏了一回

中國新聞組／北京20日電
19日杭州亞運會男子足球小組賽中，中國隊大勝印度隊。(中新社)
19日杭州亞運會男子足球小組賽中，中國隊大勝印度隊。(中新社)

杭州亞運會23日開幕，但已經有比賽登場。19日晚，國足亞運隊5：1大勝印度隊，取得了小組賽開門紅，也為晉級淘汰賽奠定了良好的基礎。網友激動的稱「中國男足終於贏了一回」，但也有網友在分析過印度隊實力後，理智的說「清醒一點」、「面對弱旅，踢的還可以」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，8月底中超聯賽和足協盃結束後，國足亞運隊就開始在浙江俱樂部訓練基地集訓。球隊從剛結束奧預賽的2001年齡組球隊中徵調了幾名球員，主教練久爾傑維奇最終挑選出22人出戰本屆亞運。

從本場比賽的先發陣容來看，久爾傑維奇選擇了以上海申花球員為主的4-4-1-1陣型。

門將韓佳琪，蔣聖龍和朱辰杰搭檔中衛，王振澳和劉洋打邊後衛，雙後腰是高天意和汪海健，徐皓陽和陶強龍分居兩翼，戴偉浚在單前鋒譚龍身後打影鋒。

在比賽一開始，國足亞運隊占據優勢，頻頻用傳中和邊路突破創造機會—雖然朱辰杰的點球罰丟，但大部分時間亞運隊都保持著1：0的領先。

但就在上半場結束前，印度隊10號普拉溫展現了出色的個人能力，邊路生吃劉洋後小角度破門，幫助印度隊扳平比分。

幸好下半場戴偉浚一腳遠射幫助亞運隊反超，幫助球隊穩定了局面，也讓隊友們徹底放鬆下來，最終亞運隊拿下了一場大勝。

報導指出，從分組來看，國足亞運隊籤運還算不錯，先後對印度、緬甸和孟加拉，除了印度有一定實力外，其他兩支球隊並不強。

國足奪勝開門紅的消息在網上引起討論，「難得開心讓我一笑」、「中國隊下半場踢得太好了」、「看到了小伙們的拚搏精神」。但也有網友酸，「這小組還需要力爭第一啊」、「年輕球員基本功不紮實」、「中國足球，是我們中國人的痛」。

中國隊球員陶強龍（右）在比賽中射門得分。(新華社)
中國隊球員陶強龍（右）在比賽中射門得分。(新華社)

印度 緬甸 足球

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