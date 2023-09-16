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回家團圓難⋯中國中秋國慶8天長假 火車一票難求

記者陳宥菘／即時報導
大陸今年中秋國慶假期長達8天，民眾返鄉、出遊需求旺盛，但火車票熱度爆表，一票難求。（取自「中國鐵路」微信公眾號）
大陸今年中秋國慶假期長達8天，民眾返鄉、出遊需求旺盛，但火車票熱度爆表，一票難求。（取自「中國鐵路」微信公眾號）

中國官方今年結合中秋與「十一」國慶假期，從9月29日至10月6日，展開一連8天「超級黃金周」，民眾返鄉、出遊需求旺盛。昨天長假首日（29日）的火車票開售，熱度爆表，一票難求，「搶票 搶不到」關鍵字也隨即登上微博熱搜榜首，不少網友直呼：「中秋回家之路漫漫」。

星島日報報導，中國鐵路局預測，今次長假全國鐵路將發送1.9億人次。據「去哪兒」旅遊平台數據顯示，昨日火車票開賣僅半小時，從北京出發到武漢、西安、鄭州、長沙等多地的車票就已售罄。「攜程」旅遊平台數據也顯示，黃金周車票開售4小時後，高鐵遊搜索量就較前日飆升627%。

鐵路售票網站「12306」科創中心副主任單杏花表示，黃金周期間旅客出行需求「扎堆」（許多人湊在一起），造成局部地區和時段運能緊張，「當這些列車車票啟售時，旅客朋友會選用12306網絡購票、手機APP、車站窗口等各種售票渠道同時快速搶票，便會出現『秒光』現象」。

單杏花也透露，鐵路部門將根據車票預售、候補票等大數據和客流規律，兼顧長途和短途旅客出行需求，動態調整票額分配策略，及時將票額投放至客流需求較大的車站，最大限度保障旅客出行需求。

假期機票預訂也逐漸迎來高峰。中國民航局運輸司副司長靳軍號透露，長假期間預計將有2,100萬名旅客乘坐客機出行。民航部門將日均確保國內客運航班1萬4千班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年「十一」國慶假期增長18%、17%。

從出行目的地來看，北京、上海、成都、廣州、重慶、成都、西安都是熱門出遊目的地，杭州也因為將在月底舉辦亞運而頗受歡迎。攜程數據顯示，今年「十一」中國國內旅遊產品預訂量，較去年同期增長超4倍，杭州因為舉辦亞運，整體訂單預訂量增長超過5倍。

而由於放假時間較往常長，也帶動了「長程旅遊」市場增長。同程旅行報告指出，新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長旅遊為主的省份，相關旅遊產品熱度較去年同期漲幅超過300%。其中北疆、拉薩、林芝、甘南、青海等絲路路線受到遊客關注。

高漲的出遊熱情也拉升了飯店住房需求，不僅熱門城市飯店預訂量已較疫情前、2019年同期增長5倍、民宿預訂量也增長1.5倍。住房價格更一路飆升，上海、廈門、重慶、大理、麗江多個熱門城市部分經濟型飯店價格已突破千元人民幣。

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