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成人躲貓貓正流行 手機共享定位 你找我藏1局就走萬步

中國新聞組╱綜合報導
社交媒體上，網友分享「線下躲貓貓」活動。(取材自紅星新聞)
社交媒體上，網友分享「線下躲貓貓」活動。(取材自紅星新聞)

新型遊戲「共享定位『躲貓貓』」正在年輕人世界走紅。集體打開手機共享位置，上百人分別扮演「貓」和「老鼠」，在戶外重溫你找我藏、你追我跑的「躲貓貓」遊戲，有人玩一局就走了1萬步，還有科技公司研發專門的App。專家說，這是可以釋放生活壓力，還可運動瘦身的社交遊戲，目前已風靡全國超50個城市。

紅星新聞報導，近期「線下躲貓貓」在社群相當火紅，打開抖音、小紅書都能搜尋到數個相關微信群。成都錦城湖舉行的共享位置躲貓貓活動，現場近50人都是20幾歲的年輕人，一張桌子上面擺有收款二維碼、礦泉水、花露水、螢光手環等物資，群主小黃坐在桌子前。

掃碼支付19.9元後可加入遊戲，第一局選出5人扮演「貓」、40多人扮演「老鼠」，每人手腕上都戴有兩根螢光手環，以便與路人區別。所有人都在高德地圖上的一個群組裡共享位置，集體換成湯姆貓或者傑瑞鼠的頭像，老鼠們會散布在方圓600米的各個位置躲避，貓就要包抄老鼠，每抓到一隻，這隻老鼠就需交出手環，並加入貓陣營抓捕其他老鼠，最終贏得手環最多的就是「貓王」，躲到最後的則為「鼠王」。

一局玩下來大概跑了1萬步，不僅可以健身，還讓一群原本互不認識的年輕人們很快就打成一片。這個遊戲今年2月開始在一些大學校園內竄紅，抖音博主「酸酸酸奶」發布第一則共享定位躲貓貓的視頻，觀看量達到3000多萬，一些參與者躲在下水道裡、草叢中的視頻，在互聯網上熱傳。 

據報導，遊戲玩法還不斷更新，從最初的5人遊戲，擴展到現在能讓上百個素不相識的人一起玩；從微信共享位置，到現在用地圖軟件共享位置；鄭州一家科技公司還研發專門的APP服務玩家，具有創建活動房間、設定活動範圍、自動分配陣營等功能。如今又發展出「貓鼠狗三角大作戰」「反派鼠、隱身貓」等新玩法。

來自內蒙古的玩家連女士說，「我在網上知道這個遊戲的，運動出汗很爽，還能交到新的朋友。」玩家李先生也表示，這一遊戲不僅是體力的鍛練，還需要「無間道」的鬥智鬥勇。

「共享定位躲貓貓」正在年輕人世界走紅。(取材自紅星新聞)
「共享定位躲貓貓」正在年輕人世界走紅。(取材自紅星新聞)
「共享定位躲貓貓」正在年輕人世界走紅。(取材自紅星新聞)
「共享定位躲貓貓」正在年輕人世界走紅。(取材自紅星新聞)
每人手腕上都戴有螢光手環，最終贏得最多手環就是「貓王」。(取材自紅星新聞)
每人手腕上都戴有螢光手環，最終贏得最多手環就是「貓王」。(取材自紅星新聞)
參與遊戲的青年們。(取材自紅星新聞)
參與遊戲的青年們。(取材自紅星新聞)

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