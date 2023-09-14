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蘋果iPhone 15一登熱搜就被撤 125億次閱讀量打水漂

中國新聞組／北京14日電
蘋果發表iPhone15手機和兩款蘋果手表。(新華社)
蘋果發表iPhone15手機和兩款蘋果手表。(新華社)

北京時間13日凌晨，蘋果發布iPhone15系列手機，但與往日蘋果發布會後新品詞條霸屏微博熱搜不同，這次發布會後僅一小時，相關詞條就跌出微博熱搜前20，反而是「華為發布會」衝上第一。截至14日上午，「蘋果發布會」在微博閱讀量高達近125億次，是閱讀量最高話題，但已從昨天熱搜榜最高僅排第4又跌出前50名，有報導認為，這明顯是被移出熱搜榜。

中央社報導，X平台「李老師不是你老師」昨發文指出，有中國網民發現，蘋果發表會後，微博熱搜被立即撤下，這是往年沒有過的事情。因為往年無論發布的內容如何，蘋果新產品的討論熱潮都會持續很久，而今年不僅發表會結束後熱搜就沒了，還曾短暫上過華為發布會的熱搜。

微博App顯示，「蘋果發布會」昨天累計閱讀量多達24.7億次，是微博當天閱讀量最高的話題，但在熱搜榜最高位置僅排到第4，明顯是被移出熱搜榜。截至昨晚7時，微博熱搜前50名都沒有蘋果發表會與iPhone15相關話題。反而是法國輻射監管機構今天以電磁波過強為由，要求蘋果停售iPhone12的相關話題，名列榜上。

而截至今天上午9時，「蘋果發布會」話題閱讀量達124.9億次，其他「蘋果新品發布會」、「蘋果秋季發布會」也各有9億、6.1億次閱讀量，閱讀量居高不下，但都未列入熱搜榜前50名。中國多名微博大V也發文指微博熱搜榜前50名都沒有蘋果發表會訊息，確實有點詭異。

報導指出，中國網民在微博相關話題議論蘋果發表會被降熱搜，多認為這肯定有「人為壓制」，估計微博收到上面「指導」。有網民解讀，「除了蘋果的產業鏈，他們什麼都不想要，就跟特斯拉一樣」；還有網民意有所指稱，蘋果、特斯拉的供應鏈會慢慢搬出中國，又有很多人會丟工作，但是「老爺」不在乎。

被美國制裁無法取得5G晶片的華為，近期低調開賣Mate60系列手機，經實測具備5G速率後，已躍為中國消費者的新貴，推出即被搶購一空。多個市場專業機構因此調降iPhone15系列手機的銷量預測。報導認為，這是繼中國公務機關與國營企業擴大限制使用iPhone手機，又一個不利蘋果的明顯訊號。

許多分析認為iPhone15發布會反應冷淡最大原因來自於華為。圖為北京一家通訊行...
許多分析認為iPhone15發布會反應冷淡最大原因來自於華為。圖為北京一家通訊行窗戶兩家公司標誌並排呈現畫面。(路透)

微博 iPhone 華為

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