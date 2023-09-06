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口袋罪？中國修法要罰「傷民族感情」 網：穿和服算嗎？

中國新聞組／北京6日電
穿日本和服是否涉及傷害民族感情，引發爭論。圖為穿日本和服的中國籍留學生。（路透）
穿日本和服是否涉及傷害民族感情，引發爭論。圖為穿日本和服的中國籍留學生。（路透）

中國官方擬修法處罰「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的特定行為，卻沒提出具體定義，已在網路掀起一面倒的質疑聲浪。網友批評這是拿來扣人「漢奸」、「反賊」帽子的口袋罪(泛指法律中難以界定有罪與否的罪名，都能裝進這個大口袋)。

中國「治安管理處罰法（修訂草案）」8月底首次提請全國人大常委會會議審議，新增多項處罰行為。

「草案」新增第34條，「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」；「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」，都要受罰。

有上述行為者，處5日以上10日以下拘留，或者人民幣1000元（約137美元）以上3000元（約410美元）以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元（約685美元）以下罰款。

但「草案」並未相應提出何謂「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的具體定義，目前正公開徵求意見，9月30日截止。

官媒報導後，中國網路社群掀起一面倒質疑聲浪，多名意見領袖號召網友向全國人大提出反對意見。

上海復旦大學教授曲衛國5日在微信公眾號發文指出， 有關「中華民族精神」，中國目前並沒有法理上的界定。治安管理處罰法修訂草案全文，並沒有對「中華民族精神」這個核心概念做任何定義。

他表示，擔心在沒有清晰、具體、形而下界定的情況下，匆忙將其寫入法律，這不僅會造成法律操作層面的混亂，相關罪名的濫用，更有可能使「中華民族精神」被低俗化，甚至矮化。

曲衛國表示，是否該將其入法定罪，他認為有關部門還是應該慎之又慎。中國有辦案要辦成鐵案的要求，而鐵案是指證據確鑿、不能被推翻的定案或結論。如果相關法律的界定本身不清楚，證據就無法確鑿，相關條文的濫用可能性就會大大增加，這可能會造成嚴重的司法後果。

在社群微博，多位大V（經認證擁有眾多粉絲的網路用戶）發文反問「傷害民族感情」由誰界定？怎麼算傷害？「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的員警叔叔能說了算嗎？」

有中國網友質疑「這種無法量化完全憑主觀臆斷的條文能作為執法依據嗎？」，反問「吃日本海鮮、穿日式服裝算不算傷害中華民族感情？」、「要是穿著文革時期造反派服飾的算不算？文革可是黨中央明確否定的事件。」

許多網友批評這項草案根本就是如同「尋釁滋事罪」的典型口袋法立法，拿來扣人「漢奸」、「反賊」帽子入罪；強調法律摻雜進民族主義、民粹主義有百害而無一益，主觀執法、不公執法將時有發生，後果堪憂。

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